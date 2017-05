Als ik ergens blij van kan worden dan zijn het wel heerlijk ruikende kaarsen of andere soorten interieurparfums. Ik ontving afgelopen weekend een mooi pakketje van Lily Flame met daarin een geurkaars, interieurspray en de nieuwe wax melts in de geur Fairy Dust. Misschien nog een leuk last-minute idee voor Moederdag of anders gewoon heerlijk als cadeautje aan jezelf?

De geurkaars in het blik ziet er bijzonder uit doordat er stukjes gekleurde was in drijven die langzaam smelten tijdens het branden. Zo’n geurkaars brandt trouwens ongeveer 35 uur lang, maar een uurtje branden en daarna open laten staan vind ik vaak voldoende. De geur hangt daarna al redelijk goed in de ruimte en de warme was blijft tijdens het afkoelen ook nog een tijdje geur afgeven. Zo kan je dus echt heerlijk wat avondjes van de geurkaars genieten.

Tip: als je een geurkaars zoals deze gebruikt kan je het beste elke keer zorgen dat het volledige bovenste laagje smelt voordat je hem dooft. Zo brandt je kaars gelijkmatig op en kan je er dus langer van genieten.

Dit merk heeft echt een gigantisch groot assortiment aan geuren, van heel subtiel en zacht tot aan heerlijk kruidig en warm. Zo kan je voor ieder seizoen of elke stemming een mooie bijpassende geur vinden. Ik heb zelf de drie verschillende producten van het merk in de geur Fairy Dust. De geur is best lastig te omschrijven omdat er veel verschillende elementen in naar boven komen. Ik ruik duidelijk wat poederigs, bloemigs en zoets maar niet snoeperig, maar eerder wat meer naar de warme kant toe.

De geurkaars brand ik het liefst op mijn werkkamer en het geeft hier een heel serene sfeer en prettige geur voor tijdens het werken. De room spray gebruik ik het liefst op de slaapkamers en de kledingkamer voor een subtiele geur en de wax melts vind ik dan weer leuk om in de avond te branden in de woonkamer. Deze wax melts zijn trouwens nieuw in het assortiment en branden zo’n 15 uur (!) per stuk.

De producten van Lily Flame zijn te koop via de Nederlandse webwinkel Bacio di Fiori.

– Lily Flame geurkaars in blik, €13,95

– Lily Flame room mist 100ml, €17,95

– Lily Flame wax melts 8st., €17,95.

Ja, een merk als deze hoort zeker in The Happylist thuis. Hier kan ik vanwege de verpakking, de heerlijke geur, het ruime assortiment en de betaalbare prijzen erg vrolijk van worden. Na het rondsnuffelen tussen alle verkrijgbare geuren heb ik nu al een redelijke wishlist.. Oops! ♥