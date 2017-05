Het is alweer even geleden dat ik over een nieuwe collectie van MAC schreef, maar deze vrolijke MAC Fruity Juicy zomercollectie wilde ik niet aan jullie voorbij laten gaan. Het is een collectie vol frisse en vrolijke kleuren, sappige finishes voor de lippen, mooie highlighters en vooral toch ook heel draagbaar qua kleuren. Hier krijg ik nu instant summer vibes van! Lees verder voor meer informatie en foto’s.





Sail away on a sweet scent-sation of frootilicious tropical colour. Go bananas for M∙A∙C Fruity Juicy, in vibrant lipsticks, or zest up your life with Cremesheen Glass and three new Eye Shadow x 6 Palettes. Sundream the days away with Bronzing Powders or Pearlmatte face Powder. Then chase those last rays with Lustre Drops while the evocative coconut scent of Prep + Prime Fix+ sets the mood for whatever the evening heat may bring.

Bronzing Powder, €30

– Refined Golden, finely spun golden with soft pearl

– Baiana Bronze, medium-deep toned neutral matte bronze

Studio Sculpt Bronzing Powder, €38,00

– Delicates, neutral deep bronze with fine gold shimmer

– Delphic, coppery bronze with gold sparkles

Pearlmatte Face Powder, €38,00

– Oh My, Passion! shimmery tan/light soft yellow/bluish pink/bright coral

Lustre Drops, €21,00

– Bronze Hero, rich deep bronze

– Sun Rush, peachy bronze with gold pearl

Prep+Prime Fix+ Coconut, €19,50

Brushes

– 125 Split Fibre Dense Face, €40,00

– 126 Split Fibre Large Face, €50,00

Makeup Bag, €30,00

Cremesheen Glass, €23,50

– Cha-Cha-Cha, warm peachy pink

– Shake, Shake, Shake!, bright apricot orange

– La Salsa, soft purple

– Summer Succulence, cool beige

Lipstick, €23,50

– Calm Heat, mid-tone nude (matte)

– Shy Girl, creamy neutral coral beige (cremesheen)

– Love At First Bite, bright fuchsia (amplified)

– Sí, Sí, Me!, deepviolet (satin)

Fruit A La La palette, €43,00

– Glamour Light, warm beige (satin)

– Soleil, So Lovely, dirty grey nude (matte)

– ¡Arriba!, frosty rose (frost)

– Carnal Charm, bright burnt orange red (matte)

– Fuchsia Fury, bright blue pink (satin)

– Cocktail Black, deep brown grey with pearl (satin)

Love in the Glades palette, €43,00

– Greystroke, tinted white grey (satin)

– Cumulus, mid-tone frosty grey (frost)

– Bye Bye Bahamas, soft chocolate with pearl (frost)

– Palm Leaves, soft grey green (satin)

– Neoprene Green, bright frosty emerald (veluxe pearl)

– Russian Blue, dark blackened blue grey (matte)

Oh My Banana palette, €43,00

– Retrospeck, beached blonde (lustre)

– Big Kahuna, true gold (frost)

– Soft Brown, soft golden peachy-brown (matte)

– Electric Mandarin, champagne orange (satin)

– All’s Rosy, deep pink rose (matte)

– Land of Delights, mid-tone cranberry (satin)

De frisse tinten met veel rozige tonen voor de lippen, de mooie bronzers, vloeibare highlighters, een Fix+ spray met kokos en erg zomerse maar goed draagbare oogschaduwpalettes.. Laat die zomer maar komen ♥ De nieuwe MAC Fruity Juicy collectie is vanaf 20 mei verkrijgbaar bij de bekende MAC verkooppunten en via hun Nederlandse webwinkel.

Spreekt deze nieuwe collectie jou aan qua kleuren en verpakking? Iets gezien voor op je wishlist?