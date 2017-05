Al jarenlang koop ik telkens weer een nieuwe MAC Studio Fix Powder als mijn laatste weer op is. Echt een product waar ik enorm trouw aan ben en niet kan missen in mijn make-uproutine. Deze poeder heeft namelijk een redelijke dekking, matteert het gezicht en zorgt ervoor dat mijn foundation gedurende de dag mooi blijft zitten. Alweer een tijdje geleden ontving ik de NYC City Proof Powder, ik besloot deze eens te testen en werd enorm verrast. Is dit een perfecte MAC Studio Fix Powder dupe?

MAC Studio Fix powder plus foundation

Kleur op de foto: NW15

Inhoud: 15 gram

Prijs: €33,00

Ingrediënten

Talc, silica, isostearyl palmitate, methicone, caprylyl glycol, hexylene glycol, phenoxyethanol, titanium dioxide, iron oxides, chromium oxide greens, ultramarines.

NYC City Proof up to 10hr long lasting powder

Kleur op de foto: 702 Naturally Beige

Inhoud: 9,4 gram

Prijs: €3,49

Ingrediënten

Talc, dimethicone, kaolin, zinc stearate, cetyl dimethicone, silica, aluminium starch octenylsuccinate, methylparaben, propylparaben, iron oxides, titanium dioxide.

Als ik de producten zo naast elkaar zie dan wint MAC het qua vormgeving en stevigheid van de verpakking. Maar beide producten komen met een spiegeltje aan de binnenkant en worden geleverd inclusief een sponsje om onderweg je make-up bij te kunnen werken. Het sponsje wat bij de producten geleverd wordt verschilt ook duidelijk qua kwaliteit. Zo is die van MAC rond, dik en bijna rubberachtig, zoals een beautyblender, en kan je deze ook gerust wassen. Het sponsje wat bij NYC in de verpakking zit voelt eerder wat hard aan, heeft de vorm van een maantje, is plat en niet echt bestand tegen een wasbeurtje. Wederom een puntje voor MAC dus.

En als we dan toch even met de pluspuntjes voor MAC bezig zijn dan zijn dat naast de mooiere verpakking en het betere sponsje ook zeker dat deze in ontiegelijk veel kleuren en huidtonen verkrijgbaar is en hij net even iets minder poederig werkt/wat vaster geperst is in de verpakking en daardoor iets zuiniger in gebruik is.

Maar als ik naar de werking van het product kijk, dan hebben ze beide – voor een poeder – echt een heel goede dekking en houden ze beide gemakkelijk zo’n 8 tot 10 uur op het gezicht. Je kan beide producten zowel droog gebruiken om het gezicht af te poederen, of als een poederfoundation door je gezicht vochtig te maken met een fixeerspray en het product met ronddraaiende bewegingen en een bufferkwast ‘in’ de huid te werken.

Eerlijk? Als ik de producten blind afwissel met elkaar met een normale dagelijkse look en m’n normale dagelijkse bezigheden dan merk ik eigenlijk geen verschil. Wow.. Ik ben echt onder de indruk van de NYC poeder. Helemaal omdat deze zo’n 10 x goedkoper is èn gewoon echt goed werkt vind ik dit een erg goede MAC Studio Fix Powder dupe. MAC blijft nog even in m’n dagelijkse make-upbak, maar die van NYC gaat direct in de handtas als vervanger van de tweede MAC poeder die ik daar altijd in heb zitten en net op is.

Alhoewel ik qua make-up duidelijk een voorkeur heb voor de luxere merken, blijft het leuk om zulke pareltjes tussen de normale drogisterijproducten te vinden en ik wilde deze tip dan ook graag met je delen ♥