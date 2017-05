Vorige week liep ik Kruidvat binnen en er viel me ineens een make-upschap op wat ik nog niet eerder had gezien. De grote kartonnen display was vrolijk gekleurd en stond vol met eyecatching make-up in popartvormgeving die me gelijk deed denken aan die van de bekende kunstenaar Roy Lichtenstein ♥ Ik snuffelde ertussen en liet mijn keuze vallen op het Misslyn I GOT MY EYE ON YOU eyeshadow palette. Lees verder voor meer informatie, foto’s, swatches, review en een look met dit budgetvriendelijke oogschaduwpalette.



Het palette komt in een licht, handzaam en kartonnen verpakking en bevat in totaal 4,2 gram oogschaduw. Als je het palette opent heb je links een spiegel en rechts de zes kleurtjes oogschaduw en een dubbelzijdige applicator met aan de ene kant een sponsapplicator en aan de andere kant een zacht kwastje.

Het Misslyn I GOT MY EYE ON YOU palette bevat zes kleuren oogschaduw in verschillende finishes:

– true love, een diepe auberginepaarse kleur met roze glittertjes

– first kiss, een burgundy roodroze kleur met glans

– keep calm, een neutrale champagnekleur met glans

– first date, een middenroze fuchsiatint met glans

– stay cool, een grijstaupe kleur met glans

– keep flirting, een redelijk matte en lichte neutrale champagnekleur.

Eerlijk is eerlijk: ik ben eigenlijk best positief verrast door dit palette! De pigmentatie is zo verkeerd nog niet zoals je aan de swatches kan zien en ze werken niet poederig. Maar om de kleur echt mooi op je ooglid te krijgen kan ik wel een goede oogschaduwbasis aanraden en is het soms nodig om een kleur iets op te bouwen door middel van meerdere laagjes. Eigenlijk bevat dit palette een best mooie verscheidenheid aan kleurtjes om voor verschillende gelegenheden een look te kunnen maken. Een simpele en frisse ooglook voor naar je werk is zeker mogelijk, maar een intense smokey eye met opvallende roze touch is ook goed te doen. Leuk!

Het Misslyn I GOT MY EYE ON YOU eyeshadow palette is bij Kruidvat verkrijgbaar voor €6,99 en is volgens mij onderdeel van een limited edition make-upcollectie van dit Duitse merk. Er stonden nog meer leuk vormgegeven producten bij en ook andere varianten van dit palette.