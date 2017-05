Nog een week en dan is het Moederdag, het perfecte moment om jouw moeder in de watten te leggen met een mooi cadeautje. Of om dit artikel als dikke hint naar je partner open te laten staan ;) Of je moeder nu eerder een modern, casual of sportief/casual type is, met deze luxe fashionable moederdagtips in de vorm van een shopping guide kom je vast en zeker tot leuke inspiratie.



Is jouw moeder het moderne type met vrouwelijke en ingetogen smaak? Kies dan voor sieraden en accessoires die niet te overdreven zijn en goed aansluiten bij haar persoonlijke wensen.

– Komono Clement zonnebril Milky White, €39,00

– The Horse portemonnee roze/grijs, €89,00

– CLUSE La Roche Petit Rose Gold White Marble horloge, €159,00

– Pandora zilveren spacer ring, €49,00

Is jouw moeder het klassieke type? Dan zijn deze tijdloze items helemaal iets voor haar. Ze vallen juist op door eenvoud waarbij kwaliteit voor kwantiteit gaat en de items passen bij veel gelegenheden.

– Daniel Wellington classic Durham horloge, €169,00

– Pandora stralende elegantie ring, €349,00

– Ray-Ban Erika zonnebril, €95,00

– Calvin Klein Marissa medium handtas, €139,90

Is jouw moeder net even wat meer casual en sportiever en draagt ze graag sneakers en jeans? Dan zijn de wat stoerdere materialen en items met een sportieve twist of tof accent echt iets voor haar.

– Rosefield The West Village Elephant grijs/rosegold horloge, €99,00

– Michael Kors Chelsea rosegold/taupe zonnebril, €129,95

– Fossil iconic oorbellen, €45,00

– MYOMY My Paper Bang long handle shopper, €179,95

Alle moederdagtips uit dit artikel zijn afkomstig van de webwinkel Brandfield. Brandfield heeft een prachtige fysieke winkel in Groningen en ze hebben een eigen webwinkel. Het assortiment bestaat uit onder andere horloges, sieraden, tassen en zonnebrillen voor zowel vrouwen als mannen van merken als Cluse, Michael Kors, Buddha to Buddha, Pandora, Swarovski, Karma, Ray-Ban, Fabienne Chapot, Myomy, Guess en Paul’s Boutique. Echt een snoepwinkel waar ik persoonlijk erg fan van ben.

Leuk om te weten: als je een bestelling plaatst bij Brandfield dan krijg je deze altijd stijlvol verpakt waardoor het eigenlijk al klaar is om als cadeautje weggegeven te kunnen worden ♥

Welk type sieraden en accessoires past het beste bij jouw moeder? Of zou jij stiekem wel zelf willen hebben?

Liefs,

Desirée