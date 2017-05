Ik ben vast niet de enige die graag nieuwe parfums ontdekt en hiermee graag afwisselt naar stemming of gelegenheid? Het nieuwe merk Perfume LAB. heeft een collectie van vijf parfums laten ontwikkelen die passen bij verschillende gelegenheden en stemmingen. Van zacht tot aan sportief, van fris tot aan zwoel en natuurlijk ook een krachtige geur. Ik maakte kennis met dit merk en ja, hier wordt menig parfumliefhebster vast en zeker heel enthousiast van!



Perfume LAB. gelooft in een parfumgarderobe. Geuren die je net als je schoenen, kleding en accessoires aanpast zodat ze altijd perfect matchen met jouw persoonlijkheid. De vijf geuren waarom het draait bij dit merk zijn:

Calme – een aromatische en tikkeltje mannelijke geur met onder andere lavendel, komijn, kaneel, ylang ylang en muskus.

Tendre – een zachte en poederig bloemige geur met onder andere oranjebloesem, jasmijn, ylang ylang en muskus.

Energie – een frisse en ‘groene’ geur met onder andere sinaasappel, vijgenblaadjes, mint, peper en cederhout.

Confident – een aanwezige en krachtige geur met onder andere roze peper, jasmijn, orchidée, muskus en patchouli.

Ohlala – een Oriëntaalse en verleidelijke geur met onder andere perzik, magnolia, benzoë, muskus en vanille.

Ik vind het echt heel erg lastig om uit bovenstaande vijf geuren een favoriet op te noemen, want ze hebben allemaal wel iets. Dat komt omdat het erg pure en kwalitatieve geuren zijn die zich heel mooi op de huid ontwikkelen en zich bijna met de pH-waarde van de huid lijken te versmelten waardoor ze na even dragen al snel ‘eigen’ worden. Heel bijzonder en lastig ook om over te brengen via enkel geschreven tekst en foto’s.

Wel merk ik dat ik Tendre, Calme en Ohlala er net even iets vaker bij pak dus daar zal toch een kleine voorkeur naar uitgaan. Telkens wanneer ik één van deze vijf geuren draag krijg ik wel een complimentje en/of de vraag welk parfum ik draag. Ze blijven ook nog eens erg lang op de huid ruiken waardoor in de ochtend aanbrengen voldoende is om er aan het eind van de middag nog naar te ruiken.

Mooi om te weten is dat er vanuit het parfumhuis wordt gewerkt met natuurlijke ingrediënten en parfumoliën, met respect voor de omgeving, mens en dier en met zo weinig mogelijk verpakkingsmaterialen. Naast de losse parfums is er ook een mooie Perfume LAB. Le Lab Essentiel set verkrijgbaar waarin een 15ml flacon van elke geur zit die je op de foto’s ziet. Deze set kost €85,00 voor 5 x 15ml parfum. Mocht je twijfelen over de geuren dan is er ook een setje verkrijgbaar met daarin van elke geur een 2,5ml flesje voor €15,00, die het trouwens ook goed doet als setje om mee te nemen op reis. De producten van Perfume LAB. zijn via deze webwinkel verkrijgbaar en binnen Nederland worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

Wissel jij regelmatig van geur of ben je juist heel vast aan één bepaald merk?

* Dit artikel bevat producten die ik van een merk of bedrijf heb ontvangen.