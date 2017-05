Onze dochter Shae heeft een redelijk droog huidje die al snel op bepaalde stoffen reageert met wat ruwe bultjes en velletjes. Daarom kies ik voor haar het liefst pure verzorgingsproducten uit. Sinds een tijdje zijn we de Petit & Jolie nourishing cream aan het gebruiken en we zijn hier erg tevreden over. Waarom dit een onmisbaar product is geworden vertel ik je graag in onderstaande review.



Ingrediënten

In deze crème zit onder andere glycerine, zonnebloemolie, jojoba olie, amandelolie, squalaan, shea boter, hyaluronzuur en vitamine E. De alcohol die je op de ingrediëntenlijst ziet staan is er juist eentje van het ‘terugvettende’ soort die er voor zorgt dat vocht in de huid wordt vastgehouden, dus laat je daar niet door afschrikken.

Heel erg fijn om te weten: alle ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong en er zitten geen parabenen, siliconen, synthetische ingrediënten of conserveringsmiddelen in.

Geur en textuur

De geur van de Petit & Jolie nourishing cream is heel zacht en fris, een tikkeltje zomers citrus-achtig en gelukkig totaal niet overheersend. Ik vind het bij kinderproducten juist fijn als ze niet te overdreven geparfumeerd zijn. De textuur van de crème is net even wat dikker dan een bodylotion en laat zich prettig verspreiden zonder wittige waas achter te laten, trekt redelijk snel in en laat een lekker zacht – niet plakkerig – laagje achter op de huid.

De Petit & Jolie nourishing cream is verkrijgbaar voor €8,95 (75ml) bij verschillende gezondheidswinkels, Ekoplaza en drogisterijen, maar ook via hun eigen webwinkel.

Shae’s huidje is niet alleen droog, maar reageert ook snel op wisselende temperaturen, gure buitenwind, de zon, bepaalde materialen van kleding.. Dagelijks even insmeren helpt dan bij haar het beste en het liefst dus met één product dat ik van top tot teen kan gebruiken. Deze nieuwe crème in het assortiment van Petit & Jolie is hier in huis al snel een favorietje geworden en het liefst smeert ze de hele dag door zichzelf ermee in. Voor het naar buiten gaan smeer ik haar snoetje in waardoor deze de hele dag lekker zacht en soepel blijft aanvoelen. Jep, wij zijn fan!

Wat is voor jouw kindje(s) een onmisbaar verzorgingsproduct?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd.