Laat ik even mijn hart luchten: ik vind ik het jammer dat de plussize collectie bij H&M een ondergeschoven kindje is. De collectie is niet alleen best klein, ook is de maatvoering heel vreemd. Bovenkleding valt vaak te kort maar wel ruim en onderkleding kan juist weer maten kleiner vallen. Erg frustrerend en het maakt het shoppen voor toffe plussize kleding er niet makkelijker op. Maar goed, voor queen of basics (ik!) blijf ik er wel goed kunnen slagen voor bijvoorbeeld fijne t-shirtjes en zelfs onderbroekjes maar ik denk dat ik er dit jaar ook mijn zwemoutfit vandaan ga halen. Wat is de collectie plussize badkleding dit jaar leuk!



Of je nu liever een bikini, een tankini of een badpak draagt, zoals je ziet kan je dit jaar uit veel verschillende modellen kiezen. En dan ook nog eens in verschillende kleurtjes en printjes èn betaalbaar, helemaal als je de prijzen vergelijkt met zwemkleding van veel andere grote maten merken waar je vaak toch al snel zo’n €100,- tot €150,- kwijt bent voor je zwemoutfitje. Om een indicatie te geven voor de items in dit artikel; voor de losse broekjes en bikini/tankini topjes gaan de prijzen vanaf €14,99 en voor een badpak betaal je maximaal €39,99.

Nog een pluspuntje tussendoor: leuk om te zien dat H&M wèl wat vollere modellen voor hun plussize badkleding collectie gebruikt ♥ Yay voor size diversity!

Qua maatvoering is deze plussize badkleding verkrijgbaar vanaf maat 44 tot en met 54, maar ik zou wel meerdere maten bestellen via de webwinkel om te kijken hoe één en ander valt en om frustratie te voorkomen. Ik zie trouwens de plussize lingerie en plussize zwemkleding nooit in de winkels hangen (of ik kijk helemaal verkeerd..) en zie dat ook zeker nog als aandachtspunt voor H&M om iets mee te doen :)

Wat vind jij van deze nieuwe badkleding uit de H&M plussize collectie?

