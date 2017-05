plussize outfit of the day

Ik merk dat ik de laatste tijd weer echt even een beetje zoekende ben qua kledingstijl. Het casual stijltje blijft heel erg bij me passen, maar waar ik eerder vaak voor een combinatie richting de klassiekere kant koos merk ik dat het nu toch echt wat stoerder begint te worden. Zo was ik al een tijdje op zoek naar een fijne military jacket en sneakertjes die net even anders waren. Ik ben voor beide geslaagd en laat ze graag aan je zien in een outfit of the day!



Zoals je ziet is het nog steeds een casual kledingstijl te noemen, maar duidelijk wat stoerder. De broek is een zwarte jegging met used effect van Miss Etam met een klein beetje stretch, dus lekker comfortabel en gelukkig met een wat hogere taille waardoor ik m’n buikje er comfortabel in kan stoppen ;) De trui en het military jacket zijn beide van Zizzi, één van mijn favoriete plussize winkels. De trui is door het hoge gehalte aan katoen en doordat hij wat opengewerkt is perfect voor dit tussenseizoen. Het legergroene jasje is gemaakt van tencel/lyocell en doordat het van een natuurlijk materiaal (hout) is draagt het niet te warm en is het totaal geen zweterig stofje. Perfect voor de lente/zomer!

De sneakers die ik aan heb zijn van Woden en komen uit de nieuwe lente/zomercollectie. Het is model ‘Jane metallic gunmetal’ en ze dragen echt als slofjes. Ik heb een zwak voor Scandinavische merken, omdat vooral de minimalistische stijl me zo aanspreekt. Het is dan ook niet gek dat dit al m’n tweede paar van dit merk is en ik er nog een paar op m’n wishlist heb staan. Doordat de sneakers gemaakt zijn van zoveel mogelijk natuurlijke materialen en ze een anatomisch gevormde kurken inlegzool hebben zijn ze van mooie kwaliteit en lopen ze ook nog eens heerlijk.

Verder zie je op de foto’s nog een horloge van het merk Rosefield en m’n nieuwe Ray-Ban Erika zonnebril.

–> Mocht je zelf ook een maat(je) meer hebben en op zoek zijn naar toffe plussize (web)winkels, snuffel dan eens tussen deze lijst met plussize merken ♥

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en een affiliate link.