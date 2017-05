Alhoewel ik best een luxebeestje ben en een enorme levensgenieter, kan ik er toch ook van genieten om vooral op vaste lasten flink te besparen. Het is tenslotte zonder als je elke maand teveel betaald aan iets wat veel goedkoper had gekund, nietwaar? In dit artikel zet ik daarom de beste tips om geld te besparen bij elkaar waar iedereen mee aan de slag kan. Sommigen kosten je eventjes wat tijd, maar het kan je zoveel op je vaste lasten schelen dat het je de tijd zeker waard zal zijn. Let’s go!

Besparen in huis

Leer jezelf aan om wat zuiniger en meer besparend met dingen om te gaan. Kook je eten met het deksel op de pan, ontdooi producten in de koelkast zodat deze minder werk hoeft te doen, draai volle wasjes, was op een lagere temperatuur, gebruik de helft aan schoonmaakproducten dan wat er op de verpakking aangegeven staat (vaak is dit voldoende om was of vloeren alsnog schoon en fris te krijgen), maak – zeker in de zomer – gebruik van de wind en zon om je was te drogen in plaats van een droger, doe lampen uit in kamers waar je niet bent, zet elektrische apparaten na gebruik uit en laat ze niet op de stand-by stand staan, trek stekkers van laptops, elektrische tandenborstels en mobiele telefoons na opladen en/of gebruik uit het stopcontact, pak eens vaker de benenwagen of de fiets in plaats van alles met de auto te doen, sta minder lang onder de douche, neem een tussendoortje en wat te drinken vanuit huis mee als je een dagje op pad gaat, ..

OK, het is nu zomer dus dan ben je er vaak minder mee bezig maar het is wellicht wel de juiste tijd om eens rustig rond te snuffelen tussen verschillende energieleveranciers en vergelijk energie als tijdelijke topsport om er een voor jou zo best mogelijke deal uit te halen. Door over te stappen op een andere leverancier kan je elke maand een mooi bedrag besparen op je vaste lasten en vaak zijn er nog mooie cashbackacties of welkomstaanbiedingen met mooie cadeaus te vinden.

Neem ook zeker één keer per jaar al je vaste lasten door. Waar kan je op besparen? Kan je overstappen van verzekering qua zorg, auto, rechtsbijstand etc.? Kan je een abonnement van een tijdschrift wat je stiekem toch maar mwah-mwah vindt stopzetten? Kan je overstappen of een lager abonnement nemen van je provider en/of (mobiele) telefonie? Een tientje hier en een tientje daar maken samen een mooie besparing waar je elke maand profijt van hebt.

Boodschappen

Ook als het op eten aankomt kan je een heleboel geld besparen. Vooral door groter in te kopen en op aanbiedingen te letten. Zeker op vlees kan het zoveel schelen! Sla je slag bij een mooie aanbieding, verdeel het thuis in diepvrieszakjes met de hoeveelheid die je per keer gebruikt en vries dit zo in met de datum van aanschaf erop.

Besparen op eten? Of neem de tijd voor wat uitzoekwerk en je hebt gratis eten! Ja, echt! Ik heb al eens een artikel geschreven met tips en tricks hoe je gratis boodschappen kan doen door middel van cashback acties. In eerder genoemd artikel laat ik je zien wat ik zo in een weekje met zulke acties op kon halen en het bleek verrassend veel èn bruikbaars te zijn.

Nog een tip als het om boodschappen gaat: maak een weekoverzicht met wat je gaat koken, maak aan de hand daarvan een boodschappenlijstje en ga zo in één keer alle boodschappen voor de komende week halen. Haal eventueel een tweede keer halverwege de week enkel nog verse producten als brood, fruit en groente bij. Het kan vooral zoveel schelen omdat je minder vaak de verleidingen in de winkel ziet en echt gericht op maaltijden je boodschappen gaat doen en het bespaart je zo ook nog eens tijd. Een tip in een tip: kook met seizoensgroente en zonder pakjes en zakjes: nog goedkoper en beter voor je ook!

En natuurlijk kan je ook besparen of geld verdienen door je huis eens flink op te ruimen. Wat kan je wegdoen, wat kan je weggeven en wat is nog zo van waarde dat je het kan verkopen? Zo heb je niet alleen een lekker opgeruimd huis, maar kan je ook je spaarrekening aanvullen.

Deel jouw bespaartips en/of blogs!

Hierboven staan natuurlijk al heel veel tips om geld te besparen op een rij, maar er zijn vast en zeker nog meer tips te delen. Mocht jij nog een goede tip ter aanvulling weten òf heb je eens een bespaar-blog geschreven, laat dit dan vooral achter onder dit artikel :)

Enjoy your day!