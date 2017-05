Als je in een paar dagen achter elkaar een tof nieuw keukenhulpje èn een lading verse peren mag ontvangen, dan begint het bij mij gelijk te kriebelen om aan de slag te gaan voor een baksel. Ik bedacht me gelijk eens zo’n Upside Down Cake te gaan proberen en koos voor een chocoladevariant, omdat de rijke volle smaak hiervan zo goed gaat met het sappige en friszoete van peertjes. Lees verder voor dit heerlijke feel good recept!





Wat heb je nodig?

Voor de peren

– 25 gram ongezouten roomboter

– 25 gram suiker

– ongeveer 3 flinke peren

Voor de chocoladecake

– 150 gram zelfrijdend bakmeel

– een schepje bloem

– 200 gram suiker

– 30 gram cacaopoeder

– 2 eieren

– 250ml melk

– 80 gram zachte ongezouten roomboter

– een snuf zout

– 150 gram gesmolten pure chocolade

Het nieuwe keukenhulpje wat ik mocht ontvangen is de Braun Multimix 5 en is eigenlijk perfect voor baksels als deze. Zo hoef je niet je hele keukenmachine uit te halen wat ruimte op het aanrecht en afwas scheelt. Het is een krachtig apparaatje en dankzij de SmartMix-technologie bedient hij verrassend licht waardoor hij ook uitnodigt om bijvoorbeeld samen met je kids aan de slag te gaan. Zo vond Shae het erg leuk om met dit recept te helpen mixen ♥

In drie stappen een heerlijke Upside Down Cake

1. Verwarm de oven voor op 180C, beboter een springvorm (ongeveer 22cm), schep hier de bloem in en zorg dat de bodem en zijkanten bedekt zijn met een laagje bloem waarna je de overtollige bloem uitklopt.

2. Schil de peren, verwijder het klokhuis en snij de peer in dunne schijfjes. Smelt de suiker in een pan tot het lichtbruin is, voeg de boter toe en meng tot een geheel, voeg de perenschijven toe en laat even pruttelen totdat de peren zacht zijn. Leg de perenschijven hierna op de bodem van de springvorm en laat de randjes een beetje vrij zodat het geheel straks niet te ‘nat’ wordt als je de cake omdraait.

3. Meng het bakmeel, de suiker, het cacaopoeder, de eieren, melk, boter en zout met elkaar tot een geheel en voeg als laatste de gesmolten pure chocolade toe. Het geheel krijgt nu een beetje een mousse-substantie. Verdeel dit mengsel bovenop de perenschijven en bak het geheel af in ongeveer 45 minuten.

Laat de Upside Down Cake wel even goed afkoelen voor je hem upside down keert op een schaal, want anders kan het gebeuren dat je hele cake uit elkaar valt tijdens het omdraaien. En ja, ik spreek helaas uit eigen ervaring :( De intense chocoladesmaak in een brownie-achtige cake, de friszoete gekaramelliseerde perenschijven.. Dit is zo geweldig lekker dat je je vingers erbij wil opeten. Je zou er eventueel nog wat opgeklopte room bij kunnen serveren of er wat poedersuiker overheen kunnen strooien, maar zo ‘puur’ vind ik hem persoonlijk het allerlekkerst!

Tip: wil je zo’n zelfde soort cake maken maar dan als losse taartjes en met ananas in plaats van peer, bekijk dan ook dit recept voor pineapple upside down taartjes bij collegablogger Karen.