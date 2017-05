Het is duidelijk te merken dat de Aziatische skincareroutines overwaaien naar Europa, want met Vichy Minéral 89 is er een nieuwe stap in je huidverzorgingsroutine bijgekomen. Eentje die je slechts enkele secondes van je tijd kost, maar erg fijne voordelen voor je huid heeft. Alweer even geleden maakte ik voor het eerst kennis met dit product op een perspresentatie en nu ik het een ruime tijd getest heb vertel ik je er graag wat meer over.



De belangrijkste ingrediënten

De booster bestaat uit slechts 11 ingrediënten waarvan een groot deel (89%, vandaar de naam van het product) het mineraalrijke thermaal water van Vichy is. Hier zitten 15 mineralen in die de huid kalmeren, herstellen en versterken. Daarnaast is er onder andere hyaluronzuur aan toegevoegd. Dit is een huideigen ingrediënt dat de bloedcirculatie en opname van actieve ingrediënten verbetert, helpt om vocht vast te kunnen houden en geeft een soort plumping effect waardoor je huid er voller, jonger en frisser uit ziet.

Hoe gebruik je dit product?

Vichy Minéral 89 is een booster die je aanbrengt na het reinigen van je gezicht, maar voor je andere verzorgingsproducten. Een beetje zoals de bekende Koreaanse ‘essences’ voor je gezicht aangezien het qua textuur en werking tussen een toner en een serum in zit. Eén pompje product is meer dan voldoende om je gezicht, hals en decolleté mee in te kunnen smeren.

Mijn ervaring

Aangezien ik een groot fan ben van hyaluronzuur in producten kon het bijna niet anders dan dat ik dit product fijn zou vinden. Vichy Minéral 89 is praktisch geurloos, trekt heerlijk snel in waardoor ik gelijk door kan met mijn verdere verzorgingsroutine en het zorgt ervoor dat ik de hele dag door geen trekkerige huid heb.

Deze extra hydraterende tussenstap zorgt er zelfs voor dat andere producten zoals het serum en/of de crème die ik hierna aanbreng sneller intrekken en zuiniger in gebruik worden en make-up brengt er alsnog heel gemakkelijk over aan zonder te gaan ‘glijden’. Een kleine tip: je gebruikt al snel teveel van deze booster waardoor het huidgevoel wat plakkerig kan zijn of hij zelfs kan gaan rullen in combinatie met andere producten. A little goes a long way!

Vichy Minéral 89 is vanaf mei verkrijgbaar voor €22,95 (50ml) bij de apotheek.