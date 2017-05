Oh, yes! Een vrolijke en flink uitgebreide collectie van de hand van Victoria Beckham in een collectie voor Target. Niet alleen voor de reguliere maten, maar zelfs een hele kindercollectie èn zelfs een redelijk uitgebreide collectie die verkrijgbaar is tot en met maat 3XL. De collectie is enorm betaalbaar èn gewoon te bestellen via de internationale webwinkel. Ik laat je de leukste plussize items van deze Victoria Beckham voor Target collectie graag zien.



Hier word ik dus echt heel erg vrolijk van. Mooie kleuren, leuke prints, een net even anders dan anders snit, afwerkingen met geschulpte randjes, opvallende ritsjes, peplum schortjes en alle items die het komende seizoen on trend zijn zoals playsuits, bomberjacks, palazzo broeken, pantalonshortjes en culottes. En dat voor een gemiddelde prijs van zo’n €25,- per item. Echt heel erg betaalbaar dus, maar wees er wel snel bij want de collectie vliegt de (web)winkel uit!

Ik vind het persoonlijk echt heel erg tof dat zo’n grote keten als Target in samenwerking met een designer ervoor gekozen heeft om ook tot echt grotere maten te ontwerpen. Het is duidelijk niet de standaard plussize kleding die overal te vinden is en heeft meer een high fashion gevoel. Tof! Hierboven zie je enkele Amerikaanse plussize bloggers die items van deze collectie dragen, zodat je een beeld krijgt hoe items vallen en hoe ze staan op een voller lichaam. Je ziet hierboven de bloggers Briana, Peggy, Darlene en Natalie.

De collectie is verkrijgbaar tot en met maat 3XL wat ongeveer een Nederlandse maat 54 is. Je kan de internationale Target webwinkel via deze link vinden en je kan afrekenen met een creditcard of via PayPal. Tip: met de code INTLSHIP krijg je $20 korting op een bestelling van minimaal $100.

–> Klik hier voor een handig plussize (web)winkeloverzicht met nog veel meer toffe shoppingadresjes :)

Spreekt deze Victoria Beckham voor Target collectie jou aan?

Liefs,

Desirée