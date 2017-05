Als het om kinderen en huidverzorging gaat dan ben ik hier redelijk voorzichtig mee en smeer ik niet snel iets op de huid van ons dochtertje. Dit komt niet alleen omdat ze een gevoelige huid heeft, maar ook omdat ik graag de ingrediënten doorneem en bepaalde ingrediënten liever vermijd. Eén van mijn favoriete merken omtrent zonbescherming voor kinderen is Ladival. Ik vertel je graag waarom èn mag een paar leuke pakketten met producten van dit merk weggeven.



Het huidje van je kind is nog volop in ontwikkeling en daarom extra kwetsbaar. Je kindje speelt buiten, bij een vriendje of vriendinnetje en op het schoolplein en helaas wordt hierbij vaak vergeten om de kindjes in te smeren. De producten van Ladival voor kinderen zijn extreem watervast en bevatten geen conserveringsmiddelen, parabenen, kleurstoffen of parfum maar er zijn wel verzorgende oliën en vitamine E aan toegevoegd voor wat extra verzorging en hydratatie. De producten beschermen niet alleen tegen UV-A en UV-B straling maar ook tegen IR-A (infrarood) straling en bieden zo een goede bescherming waardoor je je kindje met een gerust hart in de zon kan laten spelen.

De producten van Ladival moet je wel even goed schudden voor gebruik, maar smeren daarna prima uit. Even in laten trekken en je kindje kan weer even vooruit met lekker buiten spelen deze zomer. Het assortiment met zonbescherming voor kinderen van Ladival bestaat uit de volgende producten:

– Ladival voor kinderen zonnebrand spray SPSF 30 / SPF 50 200ml, €14,85

– Ladival voor kinderen zonnebrand melk SPF 30 / SPF 50+ 200ml, €13,97/€15,75

– Ladival voor kinderen zonnebrand crème voor het gezicht SPF 50+ 75ml, €8,75

– Ladival voor kinderen zonnebrand melk SPF 30 30ml, €2,10 (handig voor onderweg en dagjes uit!).

Voor elk verkocht product maakt Ladival €1,00 over naar KWF Kankerbestrijding. Daarnaast maakt Ladival zich ook dit jaar weer hard voor het belang van zonbescherming voor kinderen en biedt aan scholen het gratis Samen Smeren pakket aan met zonnebrandcrème, een lespakket en smeerdiploma’s voor de kindjes als ze elkaar helpen in te smeren. Ben je van een school of ken je een school die hier graag gebruik van wil maken dan kan het pakket aangevraagd worden via deze website.

Winactie

Maak kans op één van de drie pakketten met Ladival zonbescherming voor kinderen. Het enige wat je hoeft te doen is een reactie achter te laten onder dit artikel. Natuurlijk zou ik het ook leuk vinden als je Curvacious op Facebook volgt en het berichtje over dit artikel daar wil liken en/of delen :) Het huidje van je kind beschermen tegen de schadelijke effecten van de zon is erg belangrijk, so spread the word!

Meedoen met deze winactie kan tot en met zondag 21 mei 2017, 23.59 uur. De winnaars krijgen na afloop persoonlijk bericht.