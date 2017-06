Alhoewel de hele hype van de elektrische gezichtsreinigers toch wel een beetje voorbij aan het gaan is, blijven de artikelen die ik over de verschillende varianten heb geschreven het goed doen in de statistieken. Daarnaast krijg ik regelmatig de vraag of ik wellicht een suggestie heb voor een betaalbare variant van zo’n apparaat, aangezien de meeste toch redelijk prijzig zijn. Vandaag laat ik de nieuwe Babor Cleansing Brush aan je zien die niet alleen heel fijn werkt maar ook nog eens betaalbaar is. Lees verder voor meer informatie, foto’s en mijn mening over dit product.



Het gebruik van een apparaat als deze heeft meerdere voordelen; niet alleen reinigt het je gezicht dieper en beter dan je met de hand kan, ook geeft het je gezicht een subtiele massage waardoor de bloedcirculatie een boost krijgt, het helpt om dode huidcellen te verwijderen èn maakt je huid gladder, zachter en egaler. En persoonlijk merk ik ook dat serums en crèmes hierna zuiniger in gebruik zijn en sneller/beter worden opgenomen door de huid. Een win-win-win situatie dus eigenlijk.

De Babor Cleansing Brush is er eentje met een siliconen kop, wat als voordeel heeft dat deze hygiënischer is, dat de haartjes en het gehele kopje flexibeler zijn en zo gemakkelijker bij moeilijk bereikbare plekjes komen èn niet vervangen hoeft te worden waardoor je daar ook nog eens geld op bespaart. Verder ligt hij lekker compact en goed in de hand en wordt hij geleverd met een handige houder.

Dat de kop van dit apparaat met zo’n 12.000 microvibraties per minuut trilt is wel iets waar je wellicht even aan moet wennen, want het zorgt zeker de eerste paar keer voor een kriebelend gevoel. Doordat de kop verder niet draait of beweegt wordt er niet aan de huid getrokken. Let er wel op dat je echt het apparaat het werk laat doen en niet duwt tijdens het gebruik. Gewoon je huid vochtig maken, wat reinigingsproduct aanbrengen en vervolgens ongeveer een minuutje zachte ronddraaiende bewegingen maken met je hand. Daarna spoel je de borstelkop goed af, spoel je je huid af en dep je deze droog. Klaar!

Deze Babor Cleansing Brush werkt op een batterij en is compleet waterproof waardoor je hem ook onder de douche kan gebruiken. Mocht ik één nadeeltje moeten noemen dan is het dat er geen timerfunctie aangeeft die trilt na zoveel secondes en hij gaat ook niet automatisch uit. Gewoon even meetellen met elk gedeelte van je gezicht of op de klok kijken om de tijd een beetje bij te houden.

De Babor Cleansing Brush is los verkrijgbaar voor €39,50 maar is ook tijdelijk in een limited edition cadeauverpakking verkrijgbaar voor €60,00 inclusief Cleansing Foam (200ml) en Rose Toning Essence (200ml). Babor is onder andere verkrijgbaar via de Nederlandse webwinkel en bij verschillende salons.

Gebruik jij wel eens een elektrisch apparaat als gadget om je huid te reinigen?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.