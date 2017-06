Hou jij ervan om de keuken in te duiken om je eigen beautyproducten te maken? Of zou je graag meer willen leren over de huid en wil je je huid mooi(er) laten verouderen? Clean Beauty en Masterplan Huid & Haar zijn twee nieuwe boeken voor beautyliefhebbers en zijn gericht op natuurlijke schoonheidsverzorging. Ik vertel je er graag meer over!



Zoals je wellicht wel weet vind ik het heel erg leuk om mijn eigen beautyproducten te maken en er hebben dan ook al meerdere Beauty DIY’s online gestaan met hoe je onder andere je eigen peel off masker of scrub & masker in één kan maken, een whitening tandpasta of zelfs je eigen voetscrub en voetencrème. Lekker aan de slag in de keuken, weten welke ingrediënten ergens in zitten en mooie resultaten behalen zonder dure producten aan te hoeven schaffen.. Love it!

Als jij ook graag je eigen schoonheidsproducten maakt dan zou je Clean Beauty zeker in huis moeten halen. Het boek zit vol met recepten voor je gezicht, lichaam en haar en ook voor veel kwaaltjes zijn er gemakkelijke maar doeltreffende recepten meegenomen.

Clean Beauty door Dominika Minarovic en Elsie Rutterford is uitgegeven door uitgeverij Nieuw Amsterdam, ISBN 9789046822425, telt 223 pagina’s en is verkrijgbaar voor €14,99 via onder andere Bol.com.



En dan hebben we Masterplan Huid & Haar. Een samenwerking van verschillende journalisten en artsen die zijn gespecialiseerd in gezondheid en beauty. Het boek leest een beetje als een magazine, maar dan volledig gericht op interessante en informatieve weetjes, tips en tricks op het gebied van huidverzorging en vooral hoe je mooi(er) kan verouderen.

Vooral het stappenplan naar een stralende huid en mooi haar waarin ook de hormonen uitvoerig voorbij komen vond ik heel interessant om te lezen. En verder is het natuurlijk altijd leuk om bepaalde hardnekkige beautymythes ontkracht te zien worden en zelfs wat tegendraadse adviezen over te lezen. Er worden redelijk wat vaktermen in gebruikt maar gelukkig zit er achterin het boek een handige verklarende woordenlijst en tenslotte zitten er ook nog enkele recepten in die niet alleen lekker zijn maar ook gezond zijn voor je huid en haar. Al met al een heel interessant en informatief boek.

Masterplan Huid & Haar is uitgegeven door Life Unlimited Media, ISBN 9789492530028, telt 152 pagina’s en is verkrijgbaar voor €20,00 via onder andere Bol.com.

Ben jij ook zo’n sucker voor beautyboeken?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en een affiliate link.