Vond ik het vorige week nog leuk om echt even uit m’n comfortzone te stappen en qua stijl iets anders dan anders te proberen, heb ik vandaag een look voor je die helemaal ‘mij’ is. Netjes, vrouwelijk, comfortabel en een tikkeltje sportief! Echt een outfit die voor veel gelegenheden geschikt is en waar ik me heerlijk in voel. Ook helemaal ‘mij’: ik liet m’n haar toch weer korter knippen ^^ Kan jouw garderobe trouwens wel een update gebruiken, lees dan zeker verder voor de winactie onderaan het artikel.



Ik mocht van Belloya enkele mooie items uitzoeken en ik wist al gelijk waar ik voor zou gaan. Ik koos voor de langere zalmroze blazer in een heerlijke ongevoerde variant waardoor hij ook voor de lente en zomer geschikt is als tussenjas. Door het openvallende model met driekwartmouw oogt hij niet te stijfjes. Als broek draag ik de nieuwste pantalon in travel kwaliteit van Belloya. Hij oogt dus echt als een nette broek, maar zit zo soepel en comfortabel als een joggingbroek en is zo goed als kreukvrij. Perfect dus ook voor op reis en voor al die dagen dat je naar een pyjamadagje verlangt maar je je toch aan moet kleden ;) Deze broek is verkrijgbaar in zwart en heel donkerblauw.

Belloya is een real size kledingmerk in de maten 0 (42) tot en met 6 (54). Het merk heeft snel wisselende collecties en een heerlijk uitgebreid aanbod in een mooie kwaliteit. Je kan een deel van de collectie via hun eigen webwinkel aanschaffen, maar het merk is ook via Wehkamp te vinden en ze hebben fysieke winkels in Apeldoorn, Amstelveen, Nijmegen en Utrecht.

Verder draag ik een grijs t-shirtje met v-hals van H&M Plus Sizes en mijn nieuwste sneakerliefde: de witte Reebok Classics die ik van Paul kreeg voor Moederdag een paar weken geleden ♥ En natuurlijk wilde ons meisje ook even op een paar foto’s. Te schattig, al zeg ik het zelf!

Natuurlijk vind je Belloya, Miss Etam, H&M en nog véél meer toffe plussize kledingmerken in dit handige overzicht. Durf dan nog maar eens te zeggen dat er geen leuke kleding verkrijgbaar is als je een maat(je) meer hebt ;)

Winactie

Wil jij zo’n heerlijke pantalon zoals ik aanheb in bovenstaande outfit of the day winnen? Ik mag maar liefst twee dames blij maken met deze broek in een kleur naar keuze (zwart of donkerblauw). Meedoen is simpel: laat een reactie achter onder dit artikel in welke stijl je wel eens een outfit of the day online zou willen zien. Meedoen kan tot en met zondag 18 juni 2017, 23.59 uur. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.