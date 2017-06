blogger behind the scenes

Wanneer je van bloggen je beroep hebt kunnen maken heb je veel contact met bedrijven, merken en PR bureaus. Wanneer er nieuwe merken of producten gelanceerd worden krijg ik deze mee naar huis aan het eind van een perspresentatie of krijg ik ze toegestuurd via de post. Vooral als het om beautyproducten gaat komt er erg veel binnen. Maar wat doe ik daar nu allemaal mee? “Je kan deze producten toch nooit allemaal zelf gebruiken? Gooi je veel weg? Maak je ook wel eens echt wat helemaal op?” In dit artikel ga ik er als kijkje achter de schermen antwoord op geven.

Ja, ik krijg erg veel producten binnen en nee, die zijn helaas niet allemaal even interessant, vernieuwend, passend bij mijn doelgroep of geschikt voor mijn huid en/of haartype om echt zelf te kunnen proberen. Een klein deel van de producten die ik ontvang komt maar voorbij op Curvacious.nl en daarnaast zijn er producten die ik af en toe deel als tip via Instagram of Instagram Stories.

Wat doe ik met al die beautyproducten die binnen komen?

Nu ik een flink aantal jaar als blogger werk heb ik hier echt een systeem voor bedacht en verdeel ik de producten gelijk op verschillende plekken:

1. In een trolley naast mijn bureau gaan de producten die wel tof/mooi/uniek zijn maar waar verder niet een heel artikel mee gevuld kan worden. Deze komen dan voorbij als tip op social media.

2. Een deel gaat in ‘het archief’: een ladekast welke is ingedeeld met vakken voor make-up, skincare, haircare, parfum, suncare en bodycare. Mocht ik met een bepaald thema werken of gewoon producten voor een losse review willen gebruiken dan kan ik hier producten uit pakken om mee aan de slag te gaan.

3. Mocht het niet bij mij passen om zelf te kunnen testen vanwege verkeerde kleuren of huidtypes en ik er direct iemand in mijn omgeving voor weet dan geef ik deze producten weg.

4. Een deel van de producten geef ik als extra naast een gekocht cadeau als beautypakket weg aan vriendinnen en familie.

5. Een klein deel wat echt heel erg goed bij mijn eigen huid en haar past gaat in mijn persoonlijke voorraadkast en gebruik ik door de jaren heen zelf.

Gooi je veel producten weg?

Nee. Ik kan hier heel erg kort over zijn, want weggooien vind ik echt zonde. Enkel producten die ik heb getest die hierna om hygiënische redenen geen tweede thuis kunnen krijgen gaan weg. Denk bijvoorbeeld aan producten in potten die na een testperiode toch niks voor mijn huid blijken te zijn. Deze potten zijn open geweest, er zijn vingers in gegaan, er is lucht bij gekomen.. En natuurlijk gaan ook producten die niet goed meer zijn weg.

Maak je ook wel eens producten helemaal op?

Eerlijk is eerlijk: dat komt niet heel erg vaak voor. Ik wissel gewoonweg te vaak van producten omdat ik het zo leuk vind nieuwe dingen te ontdekken en uit te proberen en omdat dat natuurlijk ook een groot deel van mijn werk is. Make-up gaat op een foundation of BB cream na – daar ben ik altijd heel vast en trouw in – nooit op. Wat wel veel erdoorheen gaat zijn reinigingsdoekjes, watjes, tissues, nagellakremover, make-upreinigingsproducten, micellaire lotions, gezichtscrèmes en dergelijke.

Doneren

En dan als laatste punt, maar waar wel zo’n beetje de grootste hoeveelheid beautyproducten naartoe gaat. Ik doneer met flinke regelmaat een heleboel mooie beautyproducten aan een overkoepelde organisatie voor blijf-van-mijn-lijf huizen, vrouwenhuizen en tienerhuizen. Deze meiden en vrouwen komen hier vaak met niks binnen, zijn onzeker, hebben een laag zelfbeeld en hebben weinig financiële middelen om zoiets simpels als shampoo of douchegel te kopen, laat staan make-up, parfum, crèmes en dergelijke. Je kan dan denken: “wat oppervlakkig, ze hebben wel andere dingen aan hun hoofd”. Maar toch krijg ik telkens weer te horen hoe blij deze meiden en vrouwen met de producten zijn. Dat ze zich kunnen opfrissen, verzorgen en zo een beetje meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld krijgen, dat ze zich fatsoenlijk op kunnen frissen voor een sollicitatie, dat tienermeiden die vanuit hun thuis – waar ze soms alles hadden – weg moeten ook weer mee kunnen doen met vriendinnen met een make-upje en dergelijke. Dat ik door middel van mijn werk een heel klein beetje bij mag dragen in het geluk van deze meiden en vrouwen doet mij heel erg goed ♥

Wat leuk om eens zo’n kijkje achter de schermen te geven van mijn werk en ik hoop dat je het leuk vond om te lezen :) Mocht jij nou ook een vraag hebben over mijn werk als fulltime blogger dan mag je deze gerust stellen. Wellicht beantwoord ik deze dan een volgende keer in een ‘behind the scenes’ artikel.

Wat heb jij nou àltijd al eens aan een blogger willen vragen?

Liefs,

Desirée

Eerste foto met dank aan Shutterstock.