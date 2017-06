Het verschil tussen onze eigen vaders en de generatie mannen die nu vader is, is erg groot. Als ik kijk naar mijn eigen vader dan word daar naast aftershave maar weinig gesmeerd en daarnaast heb ik hier Paul in huis die zichzelf graag verzorgt en daar ook zijn eigen producten voor gebruikt. BULLDOG skincare for men is zo’n merk wat zich richt op mannen die zichzelf graag verzorgen en heeft een lijn met no nonsense producten uitgebracht die nu ook in Nederland verkrijgbaar zijn. Paul ging aan de slag om de producten te testen!

Een lijn met eenvoudige en effectieve producten die je kan gebruiken zonder bij na te hoeven denken, gewoon ‘om de hoek’ verkrijgbaar is en nog betaalbaar ook. Het idee voor deze lijn ontstond in 2005 toen de oprichter geen huidverzorging voor mannen kon vinden die interesse hebben in producten met natuurlijke ingrediënten. En dat terwijl er op dat gebied voor vrouwen zoveel verkrijgbaar is. Na twee jaar met onderzoek, ontwerp en ontwikkeling ontstond het merk zoals het nu bestaat en heeft hij er al verschillende prijzen mee gewonnen.

De producten hebben allemaal een frisse en lichtkruidige citrusgeur en zitten bomvol natuurlijke ingrediënten zoals aloë vera, groene thee extract, kamille, komkommer, algen, vitamine E en calendula. Er zitten heel milde reinigers in, geen dierlijke ingrediënten en geen kunstmatige geur- en kleurstoffen. Fijn om te weten: de producten zijn dierproefvrij.

Paul’s favoriete product uit deze lijn is denk ik toch wel de moisturiser. Deze komt in een lekkere grote verpakking, zit vol met verzorgende, helende, verzachtende en voedende ingrediënten en voelt toch niet vet aan op de huid. Hij lijkt zelfs een iets matterend effect te hebben en laat zijn huid er erg rustig uit zien.

Bulldog skincare for men is te koop bij Etos en bestaat uit de volgende producten:

– Original face wash 150ml, €6,99

– Original face scrub 125ml, €5,99

– Original after shave balm 100ml, €8,99

– Sensitive after shave balm 100ml, €8,99

– Original Moisturiser 100ml, €9,99

– Sensitive Moisturiser 100ml, €9,99.

Gebruikt jouw vriend of man verzorgingsproducten? Zou dit een merk zijn wat bij hem past?

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.