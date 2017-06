Oopsie, ik denk dat er een nieuwe make-upmerkverslaving ingeslopen is. Zo is namelijk afgelopen week wederom een bestelling van ColourPop Cosmetics binnen gekomen en verwacht ik er deze week ook weer eentje ^^ Ik zag namelijk de ColourPop Blotted Lip op de site met als omschrijving dat het om een weightless, diffused & natural product gaat. Dat klinkt eigenlijk perfect voor de zomer! Dus ik zocht mijzelf drie frisse kleurtjes uit en wachtte geduldig tot de bestelling ongeveer een week later binnen kwam..



Misschien wel het leukste aan dit product is dat je de kleur echt op kan bouwen. Van een heel subtiele tint op de lippen tot aan een redelijk goede dekking waardoor de kleur intenser wordt. Ik heb de kleurtjes op de foto’s hieronder redelijk dekkend aangebracht door een keertje of twee/drie over dezelfde plekjes heen te gaan, maar door één keer over de lippen te gaan staan ze gelijk weer heel anders. Dus zelfs als je niet van heel intense kleurtjes houd is dit zeker een product wat je eens kan proberen.

Ze lijken met het aanbrengen wel net eventjes iets te trekken aan de lippen, maar verder drogen ze op met een semi matte finish, voel je ze totaal niet meer op je lippen zitten en drogen ze je lippen absoluut niet uit. En ondanks dat lichte gevoel op de lippen en dat het niet gegeven is een longlasting product te zijn, blijft de kleur met gemak een uurtje of zes aanwezig op mijn lippen en overleeft hij simpele hapjes en drankjes goed.

Ik koos voor de volgende drie kleuren:

– Brain Freeze, een bubblegum pink met koele ondertoon

– Ice Cube, een cassiskleur met koele ondertoon

– Bees Knees, een frisrode richting fuchsia kleur met koele ondertoon.

Ik vind alle drie de kleurtjes heel leuk staan, maar als ik echt een favoriet aan moet wijzen dan ga ik voor Ice Cube. Zo’n heerlijk fris berry-tintje die bij het ene licht net wat rozer is en bij het andere net even wat paarser.. Love it!

De ColourPop Blotted Lip lipsticks zijn via de ColourPop webwinkel verkrijgbaar voor $5,00 per stuk, dus je zou er met gemak 5 tegelijk kunnen bestellen om onder de €23,00 aan productwaarde te blijven. Dat is namelijk de grens waarover je geen zorgen hoeft te maken over invoer-/douanekosten.