Alweer een tijdje geleden werd de nieuwe Dr Hauschka make-up gelanceerd en ik was direct aangetrokken tot de mooie verpakkingen en de mooie kleuren ervan. Ik heb meerdere producten uitgeprobeerd en wil je er graag wat meer over vertellen. Met deze nieuwe make-uplijn slaan ze de weg van de Green Glamour in: mooie verpakkingen en prachtige kleuren in een uitgebreide lijn waar plantenextracten aan toegevoegd zijn zodat de producten ook nog eens verzorgende eigenschappen hebben.

Ik werd persoonlijk vooral verrast door de prachtige kleuren die van heel natuurlijk tot best wel uitdagend zijn, zeker als het om natuurlijke cosmeticaproducten gaat. Zo kan iedere make-upfan bij dit merk terecht en bereiken ze een breed publiek. Ook de nieuwe stijl verpakking vind ik erg mooi en om de lijn af te maken zijn er ook verschillende (synthetische en dus diervriendelijke!) make-upkwasten verkrijgbaar.



De foundation heb ik in kleur 2 ontvangen en is daarmee eigenlijk iets te donker voor me, maar ik wilde hem alsnog graag uitproberen. Hij voelt lekker fris en zacht aan op de huid, heeft een lichte tot medium dekking en laat mijn drogere huid de hele dag door comfortabel aanvoelen. Ik hoop dat de lichtste kleur een goede match met mijn huidskleur zal zijn. Het kleurcorrigerende poeder heeft een transparante dekking, maar zorgt er wel voor dat je gezicht mooi gematteerd wordt en je huid nog net wat egaler oogt.

Voor de ogen koos ik voor een paarse kleurencombinatie van een plum oogpotlood en een oogschaduwtrio in mooie paarse kleuren (ametrine) die ik verwerkte tot een subtiele smokey eye look. Het oogpotlood werkt niet te hard en niet te zacht en irriteert niet op de waterlijn en de kwaliteit van de oogschaduw wist me erg enthousiast te maken. Op de lippen draag ik de verzorgende Sheer Lipstick in de kleur 02 Rosanna, een cassisroze kleur die lekker fris en vrouwelijk staat.

Voor meer informatie over de natuurlijke en biologische Dr Hauschka make-up kan je een kijkje nemen in de Nederlandse webwinkel en mocht je de producten eerst willen zien en proberen, dan vind je hier een overzicht van alle verkooppunten. De prijs van de producten ligt tussen de €13,50 en €29,95. Fijn om te weten: deze producten bevatten geen synthetische geur- en conserveringsmiddelen, zijn vrij van minerale oliën, parabenen en siliconen en zijn dierproefvrij.

Gebruik jij wel eens make-up van natuurlijke merken?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.