family talk

Ik weet dat je er niet van houdt om in the picture te staan, maar het is vandaag Vaderdag en ik wil je graag laten weten hoe bijzonder je bent. Twee weken geleden waren we alweer 7 jaar getrouwd en eind dit jaar zijn we 16 jaar samen. Ik heb je mogen zien ontwikkelen en groeien tot de man die je nu bent; liefdevol, recht door zee en altijd oprecht. En bovenal een man die alles voor zijn gezin over heeft en zoveel mogelijk tijd met ons meisje probeert door te brengen. Lekker gek doen, zingen, dansen, kletsen, voorlezen, spelen.. Ik kan hier zo ontiegelijk van genieten en ben enorm blij dat jij er zoveel voor haar kan zijn naast je werk en andere verplichtingen. Ik wil in dit artikel niet alleen de #PampersPapaNL campagne onder de aandacht brengen, maar vooral jou in het zonnetje zetten.

#PampersPapaNL Campagne

Al vanaf de geboorte van Shae kon ik goed aan je merken dat je het maar niks vond, zoals het geregeld was met het vaderschapsverlof. Nadat de paar volledige dagen vaderschapsverlof die je van de overheid krijgt erop zaten besloot je dan ook om een hele maand halve dagen te gaan werken waardoor we de gehele opstartfase veel met z’n drietjes waren en het echt samen deden.

En over de afgelopen ruime drie jaar is het telkens zo gegaan. Je hebt nog geen afspraak bij het consultatiebureau gemist, ondanks dat je meer-dan-fulltime werkt breng je heerlijk veel tijd met ons meisje en ons als gezin door en je draait je hand niet om voor het verschonen van een luier. De Pampers Baby-Dry Pants passen ook perfect bij deze nieuwe generatie vaders zoals jij. Zo kan je namelijk die luier lekker snel en gemakkelijk verschonen. Als onderdeel van de lancering van deze luierbroekjes, ging Pampers op zoek naar leuke weetjes en meer informatie over de moderne papa’s.

Uit onderzoek blijkt dat vooral voor jonge papa’s (onder de 35 jaar) kinderen met 79% het belangrijkste in hun leven zijn. Dit is voor mij heel herkenbaar. Als ik hier thuis kijk, is Paul ook duidelijk zo’n man waarbij het gezin het belangrijkste in zijn leven is. En voor het verschonen van luiers draaien de meeste vaders ook echt hun hand niet meer om. Gemiddeld 86% van de Nederlandse vaders verschoont dagelijks een luier van zijn kindje, en zo’n 70% van de papa’s doet dit zelfs meerdere keren per dag. Deze ontwikkeling herken ik dus ook van onze eigen situatie. We proberen de zorg voor Shae echt zoveel mogelijk 50/50 te verdelen, inclusief het verschonen van luiers.

Paul is trouwens niet de enige die graag langer vaderschapsverlof had gewild: 54% van de vaders onder 35 jaar deelt deze gedachte met hem. Daarnaast heeft de helft van de vaders het gevoel dat ze meer betrokken zijn bij de opvoeding van hun kindje, dan hun eigen vaders. Ja, het is duidelijk dat er een verandering is tussen de generaties en ik vind dat persoonlijk een mooie ontwikkeling.



Pampers Baby-Dry Pants

Het verschonen van luiers is iets dat Paul al vanaf de geboorte van Shae met regelmaat doet en hij heeft er een beste aardigheid in, maar toch duurt het nog altijd wat langer dan wanneer ik het doe. Maar sinds kort heeft onze dochter grote interesse in het potje en de wc en zijn we overgestapt op de Pampers Baby-Dry Pants luierbroekjes. Handig, want ze kan er door de elastische tailleband zo in en uitstappen, ze hebben absorberende banen waardoor hij niet gaat ‘hangen’ maar mooi compact blijft, ze blijft er dag en nacht goed in droog, je kan de zijkanten voor het verschonen losscheuren en er door het plakstripje een mooi pakketje van maken en het luierbroekje voelt lekker zacht aan. De luier verschonen is hiermee heel snel en gemakkelijk gedaan waardoor we lekker snel weer verder kunnen spelen en ontdekken.

Een kleine aanvulling: de Pampers Baby-Dry Pants luierbroekjes zijn trouwens al vanaf veel jongere leeftijd te gebruiken. Mocht je bijvoorbeeld een erg beweeglijke baby hebben dan kan je er al vanaf zo’n 8 maanden mee beginnen en zal je merken dat de luier verschonen zo gemakkelijker gaat, zelfs gewoon staand, en dat deze beter blijven zitten dan normale luiers. Zo kan je blije en spartelende kleine met net iets meer zekerheid de wereld ontdekken ;)



Lieve Paul, ik weet dat het ouderschap niet altijd even makkelijk is en dat je geduld vaak op de proef wordt gesteld. Maar maak je geen zorgen, je hoeft echt niet onzeker te zijn. Als ik naar jou samen met Shae kijk dan schiet ik nog altijd regelmatig vol en krijg ik volop kriebels in mijn buik. Je pakte jouw rol als vader bewonderenswaardig soepeltjes op na de geboorte van onze dochter en je doet het echt heel erg goed. Jullie onderonsjes, hoe alleen jij haar zo heerlijk ongeremd kan laten schaterlachen, hoeveel tijd je bewust met onze dochter en het gezin doorbrengt terwijl je meer-dan-fulltime werkt, hoe je – zonder dat je erbij nadenkt – onze dochter nu al leert om vertrouwen in zichzelf te hebben en vooral de rust en liefde en het feit dat je er echt bent voor haar en ons gezin. Je bent de beste papa voor Shae die ze zich maar kan wensen ♥

Ik vind de #PampersPapaNL campagne erg mooi en het is vandaag met Vaderdag de perfecte dag om hier iets mee te doen. Ik koos ervoor om Paul in het zonnetje te zetten als moderne papa die zijn hand nergens voor omdraait :)

Vind jij dat er een groot verschil is tussen de moderne papa’s en bijvoorbeeld jouw vader? Kan jij je vinden in de uitslagen van het Pampers onderzoek? Viel jouw vriend/man snel in zijn rol als vader toen jullie kleintje werd geboren? Welke momentjes tussen papa en kind(eren) laten jou helemaal stralen?

Liefs,

Desirée