Sinds een ruime week heb ik weer korter haar en ik ben er enorm blij mee. Het valt lekkerder, staat frisser en ik voel me er meer ‘mijzelf’ mee. En met een nieuw kapsel hoort ook weer even wat meer experimenteren en wisselen met producten voor een nieuwe haarroutine. Sinds kort gebruik ik drie nieuwe producten in mijn routine en ik wil ze nu al niet meer missen. Ik vertel je er graag meer over!



Het eerste product is de Colour Love by The Insiders Cool Brown Colour Mask. Zoals je weet heb ik bruin haar en ik probeer de kleur altijd zo koel mogelijk te houden omdat dit het mooiste staat bij de rozere ondertoon in mijn huid. Het liefst dus geen warme of oranje gloed, maar eerder richting grijzig, assig en paars. Dit kleurmasker is hier een perfecte uitkomst voor. Aangezien de oranje gloed nogal hardnekkig is heb ik al flink wat producten geprobeerd om de kleur koel te houden, maar deze doet zijn werk duidelijk het beste. Je brengt het nadat je de shampoo uit hebt gespoeld aan als een conditioner, wast je handen en laat het vervolgens zo’n 2 tot 10 minuten intrekken. Het masker is dieppaars van kleur en het tintje wat je haar ervan krijgt blijft zo’n 3 tot 5 wasbeurten zitten. Je hoeft het dus niet elke keer te gebruiken en doet daardoor lang met de fles.

Zie dit trouwens niet alleen als een middel om je haar net even een ander gloedje/tintje te geven, maar ook echt als een haarmasker want er zit onder andere shea boter, kokosolie, zonnebloemolie, groene thee extract, Vitamine E, een ingebouwde UV filter èn een hittebeschermer in verwerkt zodat je haar ook lekker zacht en glanzend wordt en beschermd is tegen de warmte van een föhn, krultang en/of stijltang.

Het The Insiders Cool Brown Colour Mask kost €34,95 voor 300ml en is ook in andere kleuren verkrijgbaar via hun eigen webwinkel. Fijn om te weten: dit product bevat geen parabenen of amommiak.



Om mijn haar meer volume te geven gebruik ik normaal een beetje droogshampoo of volumepoeder, maar sinds de Living Proof Full Dry Volume Blast binnen kwam ben ik verkocht. Je brengt het aan zoals droogshampoo – insprayen bij de haaraanzet en even doorschudden met je vingers – en het geeft vervolgens heerlijk veel volume en laat de haren superlekker ruiken. Wel het volume-effect van een droogshampoo, maar niet dat harde stugge gevoel of die witte waas.

De Living Proof Full Dry Volume Blast komt in een bus van 238ml en is vanaf juli verkrijgbaar bij onder andere Cosmania voor €26,00. Fijn om te weten: dit product bevat geen sulfaat, siliconen of olie.



En als laatste nog een enorme aanrader als je op zoek bent naar een stylingproduct. De John Masters Organics bourbon vanilla & tangerine hair texturizer. Dit product ruikt heerlijk, is zacht voor je haar, zit bomvol voedende en verzorgende ingrediënten en tòch geeft het je haar een fijne hold en kan je er veel verschillende kapsels mee creëren. Zeker als je wat korter haar hebt een aanrader omdat veel andere stylingproducten je haar hard maken, uitdrogen en schilferig kunnen worden als je met je handen door je haar gaat en daar heb je met dit product zeker geen last van. Je haar blijft zacht, je kan tussendoor ‘restylen’ en het laat zich gemakkelijk uitwassen.

De John Masters Organis hair texturizer komt in een potje met een inhoud van 57 gram en is onder andere bij Cosmonde verkrijgbaar voor €32,00. Fijn om te weten: dit is een organic product.

Oh, en het begon al snel te kriebelen om nog korter te gaan dus de afspraak staat. Komende vrijdag gaat er een pixie cut geknipt worden. Can’t wait! ^^ Je zal het resultaat komend weekend vast en zeker op Instagram voorbij zien komen.

Wat is voor jou een onmisbaar haarproduct?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.