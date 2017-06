Als je een beetje van mijn leeftijd bent dan herken je ze vast nog wel van onze tienerjaren: het Casio G-Shock horloge dat toentertijd in vele soorten een trend was. En ze hebben ondertussen een flinke comeback gemaakt! Ze zijn nu vooral geliefd bij artiesten, sporters en mensen met actieve beroepen vanwege hun schokbestendigheid, betrouwbaarheid en vele handige functies die erin verwerkt zitten. Ik vertel je graag wat meer over het nieuwe G-Steel horloge èn welke G-Shock er op mijn wishlist staat..



Neem bijvoorbeeld het nieuwe G-Shock G-Steel horloge, het nieuwste paradepaardje van Casio. Met hetzelfde sportieve en stoere uiterlijk als de beroemde G-Shock horloges alleen deze keer uitgevoerd in volledig staal. Het geeft de horloges een nog steviger en robuuster uiterlijk en ze komen op elke bestemming tot hun recht en passen vooral goed bij sportievere en reislustige mannen.

De G-Shock G-Steel collectie is flink uitgebreid en ik zie er veel modellen tussen waar Paul helemaal enthousiast van zal worden. Nu heeft hij natuurlijk nèt voor vaderdag een superstoer Casio horloge gekregen en dat heeft bij hem de Casio’liefde’ duidelijk aangewakkerd, want hij zit nu de hele tijd te kwijlen over deze stalen variant. Wellicht voor je volgende verjaardag, lieverd ;)

Ik vind het mooi hoe deze horloges er zo ontiegelijk stoer uit zien dat ze niet misstaan bij een casual outfit met een jeans, shirtje en sneakers, door de functionaliteiten erg goed aansluiten bij outdoor activiteiten maar door de mooie stalen look ook erg tof staan bij een mooi pak.

Van de vele functionaliteiten wordt menig gadgetfreak vast heel blij; deze horloges zijn namelijk waterdicht tot 20Bar zodat je ermee kan douchen, zwemmen en duiken, zijn radiogestuurd, hebben een analoge en digitale klok, werken op zowel kunstlicht als zonlicht en zijn binnen een half uur weer helemaal opgeladen, geven de datum aan, hebben ingebouwd led licht zodat je ook in het donker de tijd kan zien en de functies kan bedienen, er zit een alarm, stopwatch en timerfunctie in en ze zijn bestand tegen elektrische schokken, zwaartekracht, lage en hoge temperaturen en zijn natuurlijk helemaal schokbestendig.



En ja, ook bij mij is de Casio liefde weer wat op gaan bloeien en ik heb mijn oog laten vallen op een pastelroze Baby-G exemplaar of het exemplaar zoals hierboven. Oei, die horlogetic van mij.. ♥

Wat vind jij van de comeback van het G-Shock horloge? Is het een stijl die bij jou of je vriend/man past?

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée