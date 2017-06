Ik krijg via de mail, comments en social media zoveel vragen over de operatie die ik ondergaan heb dat een Q&A (Questions & Answers) me erg leuk leek om te doen. Zoals je ondertussen wel weet ben ik heel open over de operatie en vind ik het heel fijn dat er vragen worden gesteld. Voor mensen die aan een soortgelijke operatie denken en twijfels of vragen hebben of mensen die gewoonweg interesse hebben kan er zo veel duidelijk worden gemaakt omtrent een maagverkleining en het leven erna. Vandaag een eerste Q&A online waarin ik 5 veelgestelde vragen beantwoord.

Als ik zo je eetschema zie, dan lijkt het nog best veel. Hoe groot zijn je porties?

De meeste vragen die ik krijg hebben te maken met het eten na de operatie en of ‘het te doen is’. Het is bekend dat er na een gastric sleeve operatie meer opstartproblemen zijn met eten en drinken en nee, het gaat bij mij ook nu zo’n twee maanden na de operatie zeker nog niet helemaal lekker. Ik heb wel mijn eetschema gedeeld en wàt ik zoal eet, maar had hier met opzet geen hoeveelheden bij gezet omdat deze nog niet zijn zoals het zou moeten. Dit heeft gewoonweg tijd nodig en wil ik het ook geven.

Maar, omdat er zoveel vragen naar komen en mensen heel benieuwd zijn naar de portiegroottes dan moet je denken aan een glaasje of kommetje met een inhoud van 100 tot hooguit 125ml. Deze hoeveelheid kan je als maximum aanhouden. Dus denk aan een bordje van 100ml melk met 3 opscheplepels Brinta als een maaltijd, een bakje fruit als tussendoortje, 2 volkoren cracottes met beleg als lunch en dergelijke. En bedenk dan ook dat je hier toch minstens een half uur over doet voor het op is, sneller gaat gewoonweg niet. Bij mij persoonlijk is vooral het warme (avond)eten nog een probleem, ik kom hierbij echt niet verder dan zo’n 50 gram eten. Ja, dat is pittig maar ik blijf het elke avond weer proberen en heel langzaam merk ik vooruitgang :)

Hoe gaat het met uit eten? Krijg of vraag je om korting in een restaurant?

De eerste keer dat ik na de operatie ging uit eten was samen met een andere blogger omdat we voor een event nog tijd over hadden en toch nog moesten eten allebei. Zij bestelde een pizza, ik bestelde een maaltijdsalade (en nee, dat is zeker geen straf want ik was daar voor de operatie ook al dol op) en we begonnen al kletsend te eten. Na ongeveer 8 hapjes zat ik echt nokjevol en leek het bord nog amper aangeraakt waarna er vaak de vraag kwam of alles wel naar wens was en of het wel smaakte? Ai.. Ik voelde me er best lullig onder, maar had echt genoten en bleef maar duidelijk maken dat het echt voldoende was geweest.

Lastig dus. Een beetje ongemakkelijk ook. Maar nee, ik vraag niet om korting en vind dat ook niet het belangrijkste. Het feit dat ik er even uit ben geweest, een gezellige tijd heb gehad met de tafelgenoot/tafelgenoten en heerlijk heb gegeten maakt het hele ‘uit eten’ niet anders dan voorheen. Ook doe ik over de hoeveelheid die ik kan eten net zo lang als een ander doet over zijn/haar eten, waardoor je toch de hele tijd sámen aan het eten bent. Ik heb dan ook nooit de gedachte tijdens het uit eten dat ik baal dat ik niet méér kan eten. Ik heb het geluk dat ik nu zo’n beetje alles weer kan eten – alleen in een kleinere hoeveelheid – en geniet dus net zoveel van 6 stukjes sushi dan van de hoeveelheid die je normaal op eet bij een all you can eat restaurant. Ik maak alleen wel selectievere keuzes, want met die kleine hoeveelheid die ik kàn eten wil ik wel echt lekkere en goede dingen eten :)

Wat is de reden dat je zoveel melkproducten tot je neemt?

Daar is eigenlijk maar één reden voor: de eiwitten die hier in zitten. Omdat je zo snel kilo’s gewicht verlies wil je wel dat dit zo min mogelijk verlies aan spiermassa is. Daarom zijn eiwitten dus erg belangrijk en die zitten voornamelijk in melkproducten, kaas, ei, vlees/vis/kip, peulvruchten en noten.

Heb je überhaupt nog trek in eten?

Het komt inderdaad heel erg vaak voor dat je na een maagverkleining geen trek meer ervaart en ik heb dit inderdaad ook. Dat komt omdat het deel van de maag waarin het hormoon zit wat een vol of leeg gevoel doorgeeft aan de hersenen met de operatie is verwijderd. Daarom zijn die 6 maaltijden per dag zo belangrijk en moet je echt klokken of met bijvoorbeeld hulp van een timer-app op de telefoon aan je eetmomenten denken. Ik ervaar dus ook echt geen trek meer, maar krijg bij het overslaan van een eetmoment wel een soort knaagje en erg vreemde geluiden uit m’n buik. Toch een soort van herinnering dat ik toch echt wat moet gaan eten, maar vaak merk ik het tegen die tijd ook wel aan een wat draaierig gevoel bijvoorbeeld.

Waarom neem je zoveel extra vitamines?

Omdat de maag nu zo verkleind is is het lastig om voldoende voedingsstoffen door middel van eten binnen te krijgen. 6 keer per dag een 100-150ml/gram product waar àlles qua bouwstoffen, vitamines, mineralen, vezels, eiwitten en dergelijke in moet zitten is een hele opgave. De extra calcium + vitamine D tabletten en de hooggedosseerde multivitamines zijn speciaal samengesteld voor mensen met dit type maagverkleining en geeft toch een fijne zekerheid dat je de minimale waardes sowieso binnen krijgt.

Mocht jij nu ook een vraag hebben omtrent een maagverkleing, gastric sleeve, beweging, psychologische aspecten, eten, drinken, de huid, de snelheid van het afvallen, het voor- of natraject.. Stel je vragen dan gerust onder dit artikel.

Liefs,

Desirée

