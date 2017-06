Heb je net even wat te veel zon meegekregen dan je huid je lief is? Of ben je gewoon op zoek naar een verwenproduct wat je huid een boost geeft? Met deze hete dagen waarbij zelfs de binnentemperatuur richting de 30 graden oploopt is het geen overbodige luxe om je huid even extra te verwennen. Dit Gold Collagen Hydrogel Mask is hiervoor perfect!



Het masker komt in een handige verpakking waarin 4 losse sheet masks zitten die bestaan uit een in water oplosbaar bio-matrix dat als een tweede huid aanvoelt en zit bomvol actieve ingrediënten. Zo zitten er antioxidanten in, hyaluronzuur, parel-, groene thee en rode algenextract en arginine. Het geheel heeft verschillende voordelen voor de huid:

– het masker hydrateert, verzorgt en verzacht

– geeft direct een meer stralende huid

– vermindert roodheid.

Dit is weer zo’n product wat is geïnspireerd op Aziatische skincare. Ze zijn daar echt veel verder qua technologie en het gebruik van bepaalde actieve bestanddelen en ik ben dan ook erg blij met dit hydrogelmasker vol mooie ingrediënten. Er zitten trouwens geen parabenen, ftalaten, sulfaten of alcohol in en hiermee is dit masker zeker ook geschikt voor de gevoelige huid.



Het Gold Collagen Hydrogel Mask is heel eenvoudig in gebruik. Je zorgt ervoor dat je huid schoon en droog is, je opent de verpakking en verwijdert zowel het transparante dikkere laagje als het witte laagje en brengt het overgebleven ‘velletje’ aan op je gezicht, strijkt het zo goed als glad en laat het vervolgens 20 tot 40 minuten zitten. Daarna kan je het van je huid verwijderen en het overgebleven serum inmasseren op je gezicht en hals. Ik vind het vooral heel fijn dat het masker uit twee gedeeltes bestaat – eentje voor je wangen tot aan je voorhoofd met uitsparing voor de ogen en neus en eentje van de wangen tot aan je kin met uitsparing voor de mond – waardoor je het geheel net even wat lekkerder ‘op maat’ aan kan brengen op je gezicht.

Het masker heeft geen overdreven aanwezige geur, voelt heerlijk verkoelend aan op de huid, geeft na gebruik direct een gehydrateerd en fris gevoel aan de huid en laat deze er rustiger uit zien. Persoonlijke tip: leg het masker in de koelkast met dit weer zodat je een extra frisse beleving krijgt. Echt heerlijk na een dagje zon!

Het Gold Collagen Hydrogel Mask is verkrijgbaar in de apotheek en kost €21,99 voor 4 stuks.

