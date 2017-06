Het was afgelopen week eventjes iets minder, maar het blote benen weer komt er weer aan. Tijd om aan de slag te gaan voor heerlijk gladde, zachte en haarvrije onderdanen en eigenlijk zijn daar maar drie dingen voor nodig: een scrub, een mesje wat bij jou past en een lekkere bodylotion. Ik laat je enkele fijne scheermesjes zien, leg uit wat de verschillen zijn èn mag er ook een aantal weg gaan geven. Whooptiedoo!



Wilkinson Quattro for Women

Dit scheersysteem heeft een smal en wendbare kop met 4 ultradunne mesjes waarmee je eenvoudig langs alle curves van je lichaam glijdt. Langs de scheerkop zitten ook nog eens beschermingsrandjes met aloë vera en vitamine E voor extra bescherming tegen huidirritaties en een zachte scheerervaring.

Wilkinson Hydro Silk

Dit scheersysteem heeft een iets breder scheerkopje, telt 5 mesjes op een rij en de scheerkoppen bevatten het Hydra Renew serum met onder andere shea boter waardoor de huid tegelijkertijd verzorgd wordt. Het handvat ligt prettig in de hand en je kan dit mesje zelfs plat neerleggen zonder dat de mesjes in contact komen met water. Handig!

Wilkinson Intuition Sensitive Care

Dit scheersysteem is vooral heel erg handig omdat het een scheergel en scheermesje in één is. Even je huid vochtig maken, het mesje vochtig maken en je kan gelijk aan de slag zonder dat je een los scheerproduct nodig hebt. Dit systeem heeft 4 mesjes op een rij en is zelfs geschikt voor de gevoelige huid. In het scheerblok zit onder andere aloë vera, vitamine E en provitamine B5. Door het scheerblok bij de mesjes is hij wellicht iets minder prettig voor precisiewerk bij de bikinilijn, maar voor benen en oksels werkt het perfect en zorgt het voor een lekker zacht en glad resultaat.

Wilkinson Hydro Silk Bikini

Maar mijn favoriet van deze 4 scheersystemen is toch wel deze variant met dubbele functie. Zo enorm handig! De ene kant heeft 5 scheermesjes op een rij die zelfs de meest korte haartjes meepakken en de scheerkoppen bevatten het Hydra Renew serum wat door water wordt geactiveerd en de huid verzorgt. De andere kant bevat een trimmer/tondeuse die je op 4 standen in kan stellen en perfect is om de bikinilijn netjes mee bij te kunnen werken. Als ik down under scheer krijg ik 9 van de 10 keer irritatie, maar als ik deze trimmer op de kortste stand gebruik heb ik alsnog een zacht resultaat maar dan zònder irritatie. Het geheel is waterproof en wordt inclusief batterij geleverd, dus je kan er direct mee aan de slag.

Winactie

In samenwerking met Wilkinson mag ik van alle vier de bovenstaande scheersystemen een exemplaar weggeven. Welke spreekt jou het meeste aan? Laat je reactie met voorkeur vóór zaterdag 17 juni 2017, 23.59 uur onder dit artikel achter en je maakt automatisch kans. De winnaars krijgen na afloop persoonlijk bericht.

Enjoy your day!