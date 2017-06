Heb jij een klassiek type man thuis? Eentje die zich graag verzorgd, een beetje een vintage vibe over zich heen heeft en wellicht eentje met een mooie baard waar hij erg trots op is? Dan kan het maar zo zijn dat je hem met producten van het merk Hawkins & Brimble heel blij kan maken aankomende Vaderdag (of met zijn verjaardag of gewoon tussendoor). Paul ontving een prachtige set van dit merk om de producten eens uit te proberen en hij werd er heel enthousiast van!



De producten zijn natuurlijk voor iedere soort man geschikt en voor elke haarstijl. Voor de mannen zonder haar of een geschoren hoofd tot aan mannen met kort of lang haar, met geschoren gezicht, een beginnende baard tot aan een full grown baard. Volgens Hawkins & Brimble draait het maar om één ding: er goed verzorgd en mooi gestyled uit zien.

De producten ruiken allemaal heerlijk naar de een bijzonder verrassende combinatie van leer en koffie met een frissig randje. Je kan merken dat over alles nagedacht is; een mooie verpakking, een volledige collectie, een goede mannelijke geur en mooie ingrediënten. Er zitten namelijk geen parabenen, kleurstoffen, SLS, SLES, minerale oliën en alcohol in. Daarnaast zijn de producten ook nog eens dierproefvrij en helemaal vegan.

Paul’s favoriete producten zijn de shaving cream omdat hij daarmee zijn hoofd erg gladgeschoren krijgt zonder irritatie en de beard oil om zijn baard lekker zacht te maken en een gezond glansje te geven maar ook zijn geschoren hoofdhuid lekker zacht en soepel te houden.

De limited edition set zoals Paul heeft ontvangen bevat 6 fullsize producten en is verkrijgbaar bij Etos voor €59,95, maar natuurlijk zijn de producten van Hawkins & Brimble ook los verkrijgbaar:

– pre-shave scrub 125ml, €10,95

– post shave balm 125ml, €10,95

– shaving cream 100ml, €12,95

– shaving brush, €19,95

– beard oil 50ml, €11,95

– molding wax 100ml, €11,95.

Gebruikt jouw vriend of man verzorgingsproducten? Zou dit een merk zijn wat bij hem past?

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.