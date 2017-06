Eventjes uit mijn comfortzone stappen voor een nieuwe outfit of the day, maar vooral om een andere stijl uit te proberen. Ik merk dat ik steeds meer begin te durven als het op mode aankomt maar dat ik ook nog wel heel erg zoekende ben. Toen ik deze lange kimono jacket spotte was ik gelijk verliefd en ik wilde hem net even wat stoerder combineren om hem helemaal ‘mij’ te maken. Lees verder voor de rest van de outfit of the day!



Ik vind de River Island Plus collectie echt heel erg tof en ben blij dat dit merk online in ieder geval een ruime keuze heeft. Nog toffer zou het zijn als deze collectie ook doorgevoerd zou worden in meerdere winkels zodat je de stukken kan zien, voelen en passen voor je ze aanschaft. Op dit moment heeft als het goed is alleen de River Island winkel in Den Haag ook (een deel van) de River Island Plus collectie in het assortiment. Qua kleding heb ik met dit merk zelf vooral ervaring met basics zoals t-shirtjes en daarnaast met jasjes en vestjes en mijn ervaring is dat het redelijk normaal valt. Dit label is verkrijgbaar vanaf maat 44 tot en met maat 54/56.

Op de foto’s draag ik een katoenen basic wit t-shirtje met v-hals die in meerdere kleuren verkrijgbaar is (2 voor €20,00) maar de eyecatcher is toch zeker wel de dusterjas/lange kimono jacket in het roze met de prachtige bloemenprint (€80,00). De combinatie van de driekwartmouw en het ongevoerde model maakt het een heel fijn item om in de lente en zomer als tussenjas te kunnen dragen of zelfs op het strand als een soort coverup over je zwemkleding.

Qua schoenen hoorde er natuurlijk iets zomers bij en ik koos voor een paar sandalen gemaakt van leer, met een sleehak en een witte zool zodat ze net even wat frisser ogen en perfect bij het geheel passen. Ze zijn van het eigen label van Manfield en lopen heerlijk! Zelfs ik als sneakermeisje loop hier erg gemakkelijk op weg.

De jeans die ik aanheb is trouwens echt een enorm oudje die ik heel lang niet heb gepast en ook nergens meer verkrijgbaar is. Heel erg jammer, want zo’n lekkere high waisted mom jeans zit behoorlijk lekker kan ik je vertellen. Ik hoop er weer eentje in hetzelfde model maar dan in een donkere wassing tegen te komen..

–> Klik hier voor een overzicht met nog meer toffe plussize webwinkels.

Ik word trouwens helemaal gek van deze tussenlengte qua haar waar ik niks mee kan en word daar best onzeker van.. Woensdag naar de kapper, daarna vast en zeker een stuk meer ‘mijzelf’ weer als het op m’n haar aankomt ^^

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en een affiliate link.