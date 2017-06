Er gaan elke maand ontiegelijk veel beautyproducten door mijn vingers heen. Nieuwe productlanceringen die binnenkomen waarvan jullie maar een klein deel te zien krijgen omdat ik ze echt het aanraden waard vind tot aan beautyproducten die ik zelf koop omdat ik ze altijd al eens wilde proberen of gewoon ‘voor de heb’ omdat ze zo mooi zijn. Ondanks mijn leeftijd blijf ik gewoon een beautymeisje ^^ Vandaag laat ik je mijn favoriete beautyproducten van dit moment zien!



Laat ik beginnen met deze Philosophy Amazing Grace dry shampoo. Ja, dat lees je goed. Een droogshampoo die ruikt naar de heerlijke en bekende vrouwelijke, zachte Amazing Grace parfum. Het is daarnaast misschien ook wel één van de beste droogshampoos die ik ken. Het ietwat witte waasje wat hij na het sprayen achter laat is met het doorborstelen weer verdwenen en wat overblijft is haar met meer volume en wat er duidelijk schoner en frisser uit ziet dan ervoor. Perfect om het haren wassen soms net even een dagje uit te kunnen stellen of om je haar net wat stugger (op een positieve manier) te maken waardoor opgestoken kapsels beter blijven zitten.

Philosophy Amazing Grace dry shampoo is voor €22,22 bij ICI Paris XL te koop en komt in een bus van 200ml.

Een product waar ik door alle lyrische reviews op het internet maar aan blééf denken: de Guerlain Lingerie de Peau BB Beauty Booster. Een BB cream is een verzorgend en egaliserend product in één waar dan ook nog eens een SPF aan toegevoegd is, dus eigenlijk perfect voor de zomerperiode om lekker snel klaar te zijn. Deze variant heeft een factor 30, een flinke medium dekking en er zitten verzorgende ingrediënten aan toegevoegd zoals glycerine, betaïne, hyaluronzuur, vitamine E en lijnzaadextract. Maar.. als je een heel erg gevoelige huid hebt zou ik vanwege de siliconen, parfum, alcohol en SPF wel even eerst een proefje proberen te bemachtigen.

Ik heb deze BB cream in de lichtste kleur ‘Light’ gekozen en verrassend genoeg kan ik hem nu goed hebben. Helemaal met het warme weer en de hoeveelheid zon de afgelopen periode waardoor ik voor de verandering wel eens een klein tintje heb mogen krijgen. Wel heeft de BB cream een redelijk gele tot neutrale ondertoon, maar eenmaal afgepoederd en gecombineerd met mijn blush en dergelijke ‘klopt’ het geheel gelukkig wel. Met één tot anderhalf pompje kan ik mijn gehele gezicht en een deel van mijn hals insmeren, aangebracht met mijn vingertoppen versmelt hij mooi met de huid en zelfs met het warme weer van de afgelopen week houdt hij het ook nog eens redelijk lang gedurende de dag. Gelukkig geen miskoop dus, want dat was met een prijskaartje van ruim €50,- wel heel erg zonde geweest!

Mocht je willen weten hoe hij staat: ik heb deze BB cream de afgelopen weken eigenlijk op alle full face foto’s in artikelen en op social media op :) En ja, ook op de foto onderaan dit artikel!

Over dit product kan ik eigenlijk heel kort zijn. De La Roche-Posay Hydraphase intense crème is perfect voor droge en gevoelige huidjes. Hij maakt de huid zacht en soepel zonder irritaties of enige andere huidreactie te krijgen en doet het ook goed onder make-up. Ondanks dat hij zo goed hydrateert voelt hij namelijk niet vet aan en glijdt hij niet van de huid, iets wat met die tropische dagen normaal gesproken wel gebeurt met een dagcrème.

Qua parfum ben ik op dit moment helemaal hooked aan Perfume Lab. Tendre. De geur is zo lekker fris, zacht, vrouwelijk en romantisch. En als we dan toch in die zachte stemming zijn dan past deze ColourPop Ultra Satin Lip in Littlestitious daar ook perfect bij. Een perfecte roze everyday lipstick met koele ondertoon die enorm lang blijft zitten en de lippen niet uitdroogt ♥

Wat is op dit moment jouw favoriete beautyproduct die je echt wil aanraden aan een ander?

Liefs,

Desirée