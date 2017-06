Nieuwe zomerparfums van Escada, L’Occitane & Calvin Klein

Er komen regelmatig nieuwe parfums binnen en telkens weer als ik eraan snuffel bedenk ik me weer hoe jammer het is dat er nog geen geurcomputers bestaan. Zeker bij zoiets persoonlijks als parfums blijft het lastig om een goede omschrijving te kunnen maken zodat je toch een idee krijgt hoe één van de nieuwe geuren nu ruikt. Vandaag vertel ik je graag wat meer over de nieuwe zomerparfums van Escada, L’Occitane en Calvin Klein.

Escada Fiesta Carioca

Ieder jaar komt Escada met een nieuw zomerparfum en dit jaar is het alweer de 25e keer. Dat mag gevierd worden! Escada Fiesta Carioca is geïnspireerd op de inwoners van Rio de Janeiro (de Carioca) en hun unieke levenslust en kleurrijke feesten. Zoals je kan verwachten is dit dus ook echt een vrolijke en zonnige geur, heel feestelijk en een tikkeltje verleidelijk.

Topnoten: viooltjes, passievrucht en frambozen

Hartnoten: passiebloemen, oranjebloesem en jasmijn

Basisnoten: benzoïne, cederhout en muskus.

De geur opent fris en fruitig, gaat over in een redelijk cleane en zomerse bloemengeur en eindigt in een warm en tikkeltje verleidelijke basis. Heel vrouwelijk, ‘jong’, fris en vooral heel zomers. Echt eentje die perfect is om mee te nemen op vakantie om daarna als je terug bent en de geur draagt telkens weer mee terug genomen te worden in je herinneringen.

Escada Fiesta Carioca is een limited edition eau de toilette die op mijn huid een uurtje of vijf/zes echt goed terug te ruiken is. De geur is verkrijgbaar vanaf 30ml/€32,10 en er is ook een bijpassende bodylotion.

L’Occitane Terre de Lumière

Waar de meeste vrouwenparfums van L’Occitane overwegend wat frisser, zachter en zoeter is deze nieuwe geur duidelijk eens wat anders. L’Occitane Terre de Lumière is duidelijk een meer kruidige en aromatische geur met een zoet en warm randje. Heel verrassend en vooral heel erg lekker!

Topnoten: bergamot, ambrette en roze peper

Hartnoten: lavendelhoning

Basisnoten: acaciabloemen, bittere amandelessence, tonkaboon en witte muskus.

Nee, dit is zeker geen subtiele geur maar duidelijk eentje die een indruk achter laat. Niet omdat hij zo overweldigend is maar meer omdat het geen ‘standaard’ geur is. Van een frisse en prikkelende opening loopt hij langzaam over naar een warm en kruidig geheel met een zomers warme touch. Ik ben fan!

L’Occitane Terre de Lumière is een eau de parfum en blijft op mijn huid met gemak een uurtje of acht/negen terug te ruiken. De geur is verkrijgbaar vanaf 50ml/€65,00.

Calvin Klein Eternity Summer 2017

Ook dit jaar lanceert Calvin Klein weer een heerlijke Eternity geur en dit jaar misschien wel zomerser dan ooit. Hij is verrassend fris – je ruikt er bijna ècht zeewater in terug – en daarnaast is het er duidelijk eentje voor diegenen die van bloemige geuren houden.

Topnoten: steranijs, woestijnroos en bergamot

Hartnoten: saffraan, waterakkoorden en osmanthus

Basisnoten: olibanum, muskus, sandelhout en vetiver.

Een licht kruidige citrusopening, een zomers veldboeket, de ziltige zee en een warm randje.. Perfect voor de zomer en verschillende gelegenheden. Ik weet zeker dat veel vrouwen (en mannen!) deze geur heerlijk zullen vinden.

Calvin Klein Eternity Summer 2017 is een eau de parfum die op mijn huid een uurtje of zes goed terug te ruiken is. De geur is verkrijgbaar in een flacon van 100ml voor €54,95.

Welke van deze nieuwe zomerparfums spreekt jou het meest aan?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.