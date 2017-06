Voor mij is de zondag echt een dag om zoveel mogelijk rust te pakken, lekker te genieten van het gezin en even een pamper-uurtje te houden waarbij ik mijzelf praktisch opsluit in de badkamer. Ontharen, scrubben, peeling, gezichtsmassage, maskertje.. Heerlijk! Vandaag is dan ook de perfecte dag voor een duo als deze van een nieuw merk waar ik onlangs kennis mee maakte: Oliv Bio. Een mediterraans merk met producten op basis van olijfolie.

Olijfolie kan je namelijk niet alleen voor veel doeleinden in de keuken gebruiken, het is echt een multitasker die je ook voor je lichaam en haar kan gebruiken en is praktisch geschikt voor elk huidtype. Olijfolie zit bomvol antioxidanten en werkt heerlijk verzachtend en helend op een beschadigde en geïrriteerde huid en werkt voedend voor een droge huid die na gebruik weer heerlijk zacht en soepel aanvoelt.

Oliv Bio Gentle Exfoliant Cream 100ml, €24,95

Aangezien ik meer fan ben van de exfoliërende producten zonder voelbare scrubdeeltjes – omdat dit onder andere zachter is voor de huid – was ik blij te ontdekken dat de scrubdeeltjes in dit product heel zacht zijn. Je brengt een kleine hoeveelheid in ronddraaiende bewegingen aan op je gezicht, laat het even een minuutje zitten zodat de actieve ingrediënten hun werk kunnen doen en spoelt het daarna van je gezicht af. Mijn gevoeligere huid reageert er niet rood of geïrriteerd op maar voelt juist lekker zacht en soepel aan na gebruik.

Naast olijfolie zit er onder andere olijfpitpoeder, squalaan, aloë vera poeder, groene thee extract, edelweiss extract, levulinezuur en algenextracten in. Dit is een 100% vegan product.

Oliv Bio Radiance Face Mask 100ml, €27,95

Dit masker is er eentje op basis van olijfolie en witte klei waar verder onder andere sesamzaadolie, jojoba olie, shea boter, macadamia olie, squalaan, vitamine E, groene thee extract en aloë vera aan toegevoegd is. Het is dus een kleimasker maar wel eentje met lekker veel verzorgende en verzachtende ingrediënten. Ook dit is een 100% vegan product.

Na de scrub dep ik mijn huid droog en breng ik een flinke lik van het masker aan. Hij prikt niet en wordt niet heel erg hard, waardoor hij na een minuutje of tien ook nog redelijk makkelijk van je huid af te spoelen is in vergelijking met normale kleimaskers. Dode huidschilfertjes en vuildeeltjes worden verwijderd, de bloedcirculatie krijgt een boost en de huid wordt verzorgd in één handeling. Na het gebruik van deze twee producten voelt mijn huid aan alsof het een mini facial in een salon heeft gehad. Heerlijk zacht, soepel en fris!

De producten van Oliv Bio zijn te koop via de webwinkel SoloBioMooi, waar je terecht kan voor biologische en natuurlijke cosmetica.

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.