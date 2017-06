Zoals je weet heb ik een grote interesse voor skincare, pluis ik graag ingrediëntenlijstjes uit en houd ik nieuwtjes op het gebied van huidverzorging goed in de gaten. Toen ik onlangs werd uitgenodigd door P20 zonbescherming voor een perspresentatie van het merk inclusief lezing van een dermatoloog werd mijn inner-nerd erg blij. Zonbescherming die je maar één keer per dag hoeft aan te brengen en voor het hele gezin geschikt is? Ik vertel je er graag wat meer over!



Zo’n 95% van de zonnestraling is UVA, welke zorgt voor vroegtijdige huidveroudering, rimpels, mogelijk huidkanker en oogschade en deze straling gaat zelfs door normaal glas heen. De overige 5% bestaat uit UVB straling wat zorgt voor verbranding, mogelijk huidkanker, vroegtijdige veroudering en oogschade. Zoals je kan begrijpen is een goede zonbescherming dus geen overbodige luxe en sinds ik moeder ben vind ik dit helemaal belangrijk. Als ik zelf verbrand dan is dat mijn eigen fout, maar als Shae’s huidje zonschade oploopt dan voel ik me megaschuldig omdat dit mijn verantwoordelijkheid is.

Hoe belangrijk ik goede zonbescherming dan ook vind, tijdens alle drukte voor een dagje uit of tijdens een spontaan zonmoment wil ik het nog wel eens vergeten mee te nemen of opnieuw aan te brengen.. Juist daarom is een product als P20 enorm handig, omdat je hiermee jezelf en/of je kindje(s) maar één keer hoeft in te smeren en je daarna zo’n 10 uur beschermd bent tegen de schadelijke invloeden van de zon.

Het assortiment van P20 zonbescherming bestaat uit verschillende sprays variërend in factor tussen SPF20 en SPF50+ en er is ook een continue-spray met een SPF30. Deze laatste sprayt de hele tijd door en kan zelfs op de kop gebruikt worden waardoor je zelfs je eigen rug en de achterkant van je benen goed mee kan nemen. Handig!

De voordelen van P20

– één keer aanbrengen is voldoende voor 10 uur zonbescherming

– het product is zeer waterbestendig, maar als je tussendoor doucht met zeep of telkens na het zwemmen je huid hard droogwrijft dan is opnieuw insmeren wel aan te raden

– het product beschermt tegen zowel UVB-straling en UVA-straling, zelfs vele male meer dan de wettelijke norm.

Wel moet je rekening houden met enkele tips om van bovenstaande voordelen te kunnen profiteren. Schud de flacon goed voor gebruik en gebruik een royale hoeveelheid product om jezelf en/of je kindje in te smeren. We zijn snel geneigd te weinig te smeren waardoor we niet de volledige bescherming uit een product halen. Aangeraden wordt om per keer zo’n 30/40ml voor een volwassene te gebruiken om jezelf van top tot teen in te smeren. Ook moet je na het insmeren zo’n kwartiertje wachten voor je de zon in kan gaan. Niet omdat P20 zonbescherming niet snel intrekt, maar omdat er op deze manier echt een goed beschermend laagje over de huid ontstaat. En als laatste: spray het product niet rechtstreeks op het gezicht maar breng het eerst aan op je handen en verdeel het dan over het gezicht.

Nog enkele algemene tips om jezelf en je kinderen tegen de schadelijke effecten van de zon te beschermen:

– vermijd de zon op de heetste momenten van de dag (tussen 12 en 15 uur)

– draag een UV-werende zonnebril om je ogen te beschermen

– draag een zonnehoedje, SPF (zwem)kleding en/of bijvoorbeeld een shirtje over je badkleding

– houd vooral kleine kinderen uit direct zonlicht.

Onze ervaring met P20 zonbescherming

Persoonlijk vind ik het echt geniaal dat er dus een product is wat je maar één keer per dag hoeft aan te brengen. Ik heb het natuurlijk op mijzelf en op Shae uitgeprobeerd en we zijn die dagen in de zon niet verbrand, dus dat heeft in ieder geval gewerkt. Ook vind ik het heel erg fijn dat het product transparant is en je tijdens het insmeren dus geen witte waas hebt. Wel geeft het product net zoals andere zonneproducten die zo’n hoge UVA- en UVB-bescherming bieden wat vlekken op kleding. Eerst even insmeren, je handen wassen, een kwartiertje wachten en daarna pas aankleden dus.

Ook fijn: de producten bevatten geen nanodeeltjes, geur- en kleurstoffen en conserveringsmiddelen en de producten zijn gewoon bij onder andere Kruidvat, Bol.com, Wehkamp, Drogisterij.net, Etos, DIO en DA verkrijgbaar.

Vooral het idee dat je met één keer smeren klaar bent voor de rest van de dag vind ik heel erg fijn. Of je nu nog spontaan een terrasje gaat pakken tussendoor of toch naar het strand gaat in de middag, je maakt je zo toch een stuk minder zorgen om je eigen huid en die van je kinderen en gaat zo met een gerust hart de zon in :)

Neem een kijkje op de website van P20 voor meer informatie.

Enjoy your day!