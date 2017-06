Als skincarejunkie krijg ik vaak vragen over huidverzorging, welke merken en producten ik kan aanraden en wat nu mijn persoonlijke favorieten zijn. Aangezien Paula’s Choice één van mijn favoriete merken op het gebied van huidverzorging is wilde ik graag met dit merk beginnen door mijn top 5 Paula’s Choice producten met je te delen.

Laat ik beginnen met wat meer te vertellen over mijn huid, want de komende producten zijn natuurlijk wel passend bij mijn huidtype. Ik heb een drogere en redelijk gevoelige huid met wat eerste rimpeltjes, wat pigmentvlekken en soms wat onzuiverheden rondom mijn kin. Mocht jij een gelijksoortige huid hebben dan kunnen de volgende producten ook maar eens zo joùw nieuwe favorieten worden..



Skin Recovery Daily Moisturizing Lotion 60ml, €34,00

Deze dagcrème komt in een hygiënische tube met een flinke inhoud (60ml terwijl veel dagcrèmes een inhoud van 40/50ml hebben) en bevat een SPF30. Ondanks dat hij de huid lekker zacht en soepel maakt en de hele dag door hydrateert voelt hij lekker licht aan. Hij smeert prettig uit, doet het goed onder make-up en gaat huidveroudering tegen. Fijn om te weten: deze crème is ook geschikt voor mensen met een gevoelige huid en diegenen die last hebben van rosacea.



Skin Perfecting 8% AHA Gel 100ml, €33,00

Natuurlijk kan een peeling niet ontbreken in dit lijstje en persoonlijk blijft deze 8% AHA gel al jaren een favoriet voor mijn huid. Je brengt dit product ’s avonds na het reinigen en tonen/lotion aanbrengen met je vingers op je huid aan, wacht even tot het ingetrokken is en daarna breng je nog een serum en/of nachtcrème aan. Het product verwijdert dode huidcellen en zorgt voor een egalere en zachtere huid, haalt roodheid weg, gaat huidveroudering tegen en helpt pigmentvlekjes minder te laten opvallen.



Resist Body Oil Spray 118ml, €28,00

Dit product is om te gebruiken op je lichaam en als je last hebt van een droge, trekkerige lichaamshuid tot velletjes of droogtelijntjes aan toe moet je dit product zeker eens een kans geven. Ik vind het persoonlijk het fijnst om deze olie na het douchen aan te brengen waardoor hij zuiniger werkt, beter/sneller intrekt en mijn huid het meest zacht maakt. Deze oliespray is zuinig in gebruik, maakt mijn huid heerlijk zacht en soepel en geeft haar een mooie glow ♥



Radiance Renewal Mask 50ml, €38,90

De naam doet anders vermoeden, want je kan dit product eerder als een nachtmasker zien: een crème die je nachtcrème vervangt en die je de gehele nacht op je gezicht laat zitten. Mijn huid komt er duidelijk van tot rust, voelt in de ochtend superzacht en soepel aan en ziet er egaler uit. Een heel fijn product om in tijden van stress of na een zonvakantie te gebruiken om je huid een boost te geven.



Skin Recovery Super Antioxidant Concentrate Serum 30ml, €37,00

Een heerlijk olie-achtig serum bomvol mooie ingrediënten die niet alleen huidveroudering tegen gaat maar de droge huid heerlijk comfortabel laat aanvoelen en de huid helpt zichzelf beter te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Zeker in ècht drogere periodes (hartje winter èn zomer) een lifesaver voor mijn huid.

Heb jij ervaring met de producten van Paula’s Choice?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en een affiliate link.