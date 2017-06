De zomer staat voor de deur en de zonvakanties komen er weer aan. Hoe handig is het dan als je gewoon thuis bij jezelf een gellak aan kan brengen waarmee je tot wel twee weken van je manicure kan genieten. De nieuwe Pink Gellac The Cruise Collection past daarnaast ook nog eens erg goed bij het seizoen. Lees verder voor meer informatie, foto’s en swatches van deze lakken.



Alle kleuren uit de Pink Gellac The Cruise Collection hebben een volledige dekking bij 2 dunne laagjes, behalve de glitternagellak Twinkle Star die je wellicht beter als topcoat over andere lakken kan gebruiken. Sowieso is het aan te raden om bij gelnagellak in meerdere dunnere laagjes te werken omdat dit beter ‘pakt’ dan dikke laagjes. In dit artikel lees je een uitgebreid stappenplan en review van de complete Pink Gellak starterset. Zo heb je gelijk een idee hoe gelnagellak voor thuis gebruikt kan worden.



Deze Pink Gellac The Cruise Collection bestaat uit de volgende kleuren:

– 216 Delicate Pink, een fuchsiaroze kleur met een metallic-achtige finish

– 217 Wonderful Blue, een frisse en lichtblauwe kleur met een subtiel zilverkleurig glittertje

– 218 Adorable Lila, een lieflijke paarsroze kleur met metallic-achtige finish

– 219 Twinkle Star, een glitternagellak in een transparante basis met roze, paars en blauw

– 220 Pretty Pink, een felle neon fuchsiaroze kleur met een creamy finish

– 221 Delighted Blue, een donkerblauwe tot paarsige lak met creamy finish

– 222 Amazing Pink, een diepe fuchsiaroze tot rode nagellak met blauwe goed en een subtiel roze glittertje.



De Pink Gellac lakken zijn enkel te gebruiken in combinatie met een LED of UV lamp en in combinatie met de bijpassende basecoat en topcoat. De gellak hardt in 120 seconden onder de UV lamp of in 60 seconden onder de LED lamp uit en blijven vervolgens tot zo’n 14 dagen mooi zitten. De Pink Gellac The Cruise Collection en alle andere producten van Pink Gellac zijn verkrijgbaar via de Nederlandse webwinkel. De kleurlakken kosten €14,95 per stuk en hebben een inhoud van 15ml. Fijn om te weten: op dit moment is er 50% korting op alle startersets en krijg je je 4e kleurlak gratis.

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en een affiliate link.