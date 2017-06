Een mooi setje lingerie aan hebben geeft misschien wel het meest vrouwelijke gevoel wat er is. Maar als je een maat(je) meer hebt is het niet altijd even gemakkelijk om zo’n mooi plussize lingerie setje te vinden. Waar de rekken in de lingeriewinkels namelijk volhangen met enorm veel keuze in de gangbare maten is er voor de grote maten en grote cupmaten vaak een klein rekje in degelijk wit, huidkleurig en zwart over met maxislips, t-shirt beha’s en minimizers.. Niet héél erg sexy als je het mij vraagt! Ik zocht 10 mooie en sexy plussize lingerie setjes voor je uit en geef handige shopping tips ♥



De eerste 7 setjes die je hierboven ziet zijn van de merken ASOS Curve, City Chic en New Look en zijn allemaal bij de webwinkel ASOS verkrijgbaar. Sowieso hebben ze hier echt een geweldige plussize collectie met items die helemaal van nu zijn, maar dan in grote maten, maar je kan er ook voor goede basics, schoenen, accessoires en zelfs beautyproducten slagen. Ik ben fan!

De plussize lingerie collectie bij ASOS is redelijk uitgebreid en je vindt er verschillende merken waarvan de broekjes tot maat 54/56 gaan en de beha’s tot cupmaat 100L. Dit is wel afhankelijk per merk en model, maar veel van de beha’s die ik hierboven laat zien zijn echt tot deze cup verkrijgbaar. Whooptiedoo! Qua prijs moet je denken aan €18,00 tot €68,00 voor een BH en €13,00 tot €19,00 voor een slipje.



Deze laatste drie sexy lingeriesetjes vond ik heel budgetvriendelijk bij Bonprix. Bij deze webwinkel shop ik zelf heel regelmatig lingerie. Zeker nu mijn maat door het afvallen zo vlot aan het veranderen is en ik het zonde vind om voor die ‘tussenmaten’ steeds een fortuin neer te leggen. De beha’s heb je namelijk vaak voor nog geen €20,00 en gaan – afhankelijk per model en merk – regelmatig tot cupmaat 110H en de bijpassende broekjes zijn er tot 54/56 voor gemiddeld zo’n €8,00 tot €10,00 per string of slipje.

Mochten bovenstaande setjes nu niet helemaal jouw ding zijn, dan hoop ik dat je met onderstaand lijstje in ieder geval wel verder komt met handige shoppingtips als het op plussize lingerie aankomt:

– ASOS

– Bonprix

– Annadiva

– Betty’s Boops

– C&A

– Lascana

– Navabi

– New Look

– Ulla Popken.

