We hebben allemaal wel van die dagen waarin er eigenlijk van alles uit je vingers moèt komen, maar dat het echt niet wil lukken. Enorm frustrerend! Gelukkig zijn er een aantal heel erg handige tips waarmee je ervoor kan zorgen dat het toch nog een productieve dag zal worden, hoe shitty deze misschien ook begon. Door efficiënter te werken kan je je productiviteit enorm verhogen waardoor je ook nog eens lekkerder in je vel zal zitten en met minder stress en opgehaaste gevoelens aan je to do list begint. Let’s go!

Vaak kan een klein verschil in je normale werkwijze al een groot verschil maken in je persoonlijke prestaties. En door zo op die manier langzaam kleine veranderingen te maken krijg je een andere mindset waarmee je op de lange termijn veel winst behaalt.

1. Stop met uitstellen. Heb je een belangrijk telefoontje dat je moet plegen of een bepaalde mail te versturen, doe dit dan gelijk. Of het nu een privé afspraak is die je al veel te lang hebt uitgesteld of dat het gaat om werkgerelateerde zaken. Als je zo’n taak gelijk uitvoert ben je ervan af en dat zorgt weer voor minder onrustige gevoelens, dus een rustigere werkflow voor de rest van je dag.

2. Alles wat je in twee minuten kan doen, gelijk doen. Deze regel pas ik zelf erg regelmatig toe en werkt heel erg fijn. Van een reactie op social media beantwoorden, iets opruimen in huis tot aan een los eindje afronden van een opdracht. Het zal je verbazen hoeveel van zulke taakjes je weg kan werken in loze momenten gedurende de dag waardoor je ze niet op hoeft te laten lopen tot taken waar je zo een halve dag aan kwijt bent.

3. Leer nee te zeggen. Dit is er eentje waar ik zelf ook enorm van kan leren, maar door vaker nee te zeggen houd je meer tijd over voor je eigen taken en opdrachten. Vaak zijn we geneigd om uit beleefdheid snel ja te zeggen, terwijl die dingen ons vaak net niet liggen en je er eigenlijk geen tijd voor hebt. Dit vreet energie!

4. Laat je niet afleiden. Heb je een bepaalde taak te doen, zet je er dan volledig voor in en laat je niet afleiden door social media, je mailbox en telefoontjes tussendoor. Kortom: zet een timer of maak de afspraak met jezelf tot een bepaalde tijd aan één taak te werken en zet tot die tijd je smartphone op stil en kijk niet naar je mailbox.

5. Neem na ongeveer elke twee uur werk een èchte pauze. Niet eentje waarin je met je smartphone in je hand of achter je PC even snel wat naar binnen gooit, maar geef je ogen en hoofd de rust. Verlaat je werkplek, ga een stukje wandelen en neem de tijd om even wat gezonds te eten en te drinken. Zo’n echte pauze voelt tijdens een drukke dag misschien als verloren tijd, maar na een kwartiertje tot half uurtje rust is je creativiteit en productiviteit duidelijk omhooggegaan.

6. Werk met een kleine to do list. Een lange lijst met taken zorgt enkel voor een blokkade. Beter kan je jezelf focussen op enkele belangrijke taken die voor die dag echt belangrijk zijn, dan dat je van alles half-half doet, slecht doet of uiteindelijk zelfs helemaal niet doet.

7. Mocht je nu echt een pittige dag of week voor de boeg hebben met veel belangrijke afspraken, meetings en/of deadlines, werk dan met een beloningssysteem. Werk vooruit met to do lijstjes per dag en beloon jezelf aan het eind van iedere dag of aan het eind van die week als je alles behaald hebt. Het hoeft niet groot te zijn, maar kies voor iets waar je echt van geniet. Van een lekkere luxe koffie bij Starbucks tot aan een lunch bij je favoriete stek of bijvoorbeeld een goed boek of festivalkaartje.

Ik hoop dat je met bovenstaande tips een stuk lekkerder aan het werk kan gaan en uiteindelijk met minder stress méér uit je dag kan halen. Of het nu om privésituaties zoals je huishouden gaat, of je nu ondernemer bent of voor een baas werkt: eigenlijk werken bovenstaande tips voor een productieve dag voor elke taak, opdracht of deadline. Succes!

Mocht je zelf nog een aanvullende tip hebben, laat deze dan achter in de reacties onder dit artikel :)

Foto via Shutterstock.