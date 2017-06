Mijn complete make-up verwijder ik het liefst met één product, het moet snel klaar zijn en vooral geen droge of trekkerige huid of geïrriteerde ogen veroorzaken. Nogal wat wensen en daarom gebruik ik eigenlijk altijd een oliereiniger. Maar toen ik deze REN Express Make-Up Remover zag was ik direct nieuwsgierig. Qua filosofie en ingrediënten spreekt het merk me erg aan en ik hoopte dat dit product mijn geliefde oliereinigers kon evenaren.

Qua ingrediënten zit het met de REN Express Make-Up Remover in ieder geval goed. Er zit onder andere kokosextract, glycerine, vitamine E en rozenextracten in zonder parabenen, minerale oliën, sulfaten, synthetische geur- en kleurstoffen en siliconen. De alcohol die erin gebruikt is is er juist eentje van de zachte en terugvettende soort en niet schadelijk of irriterend voor de huid.



De substantie is wit, voelt een beetje aan als een gelcrème en heeft een subtiele rozengeur. Je hoort dit product volgens het merk te gebruiken als een reinigingsmelk met behulp van een watje. Persoonlijk vind ik het fijner om de milk met mijn vingertoppen en zachte ronddraaiende bewegingen over mijn huid en oogleden te verdelen, eventjes in te laten trekken en vervolgens af te nemen met lauwwarm water en een washandje. Op die manier krijg ik er meer make-up mee verwijderd dan wanneer ik het met enkel watjes gebruik.

Qua make-upverwijdering doet hij het prima want als ik naderhand met een watje micellaire lotion over mijn huid ga komt er nog maar weinig mee. Wel heeft hij iets meer moeite met een zwaardere ooglook met eyeliner en flink wat mascara. Als ik zo’n heftigere look draag dan gebruik ik voor mijn ogen eerst een andere remover voor ik met de milk aan de slag ga.

Bij niet teveel gebruik en niet te hard over de ogen boenen krijg ik er geen geïrriteerde ogen van en ook mijn huid is na gebruik lekker zacht, schoon en fris zonder trekkerig gevoel. Misschien blijf ik toch net even wat meer fan van een oliereiniger omdat dit ook moeiteloos een zware ooglook verwijdert, maar dit is zeker wel een milde reiniger voor de dagen met minder make-up en eentje die qua ingrediënten goed in elkaar zit.

De REN Express Make-Up Remover is verkrijgbaar bij onder andere Cosmonde voor €16,00 (150ml).

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd.