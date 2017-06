Of je nu gezonder wil leven, minder verpakkingsmateriaal wil verbruiken of toe bent aan wat nieuws.. met deze Rosti Mepal to go producten heb je in ieder geval een paar handige producten bij elkaar voor onderweg. Ik mag drie mooie setjes weggeven met de Rosti Mepal lunchpot, bestekset en waterfles in de nieuwe frisse Nordic kleuren t.w.v. 34,97 per set.

Rosti Mepal bestek Ellipse (€9,99) bestaat uit een handige houder en daarin een compleet setje van een mes, vork en lepel in roestvrijstaal. Doordat het in een houder komt heb je na het eten geen restjes in je tas en als je eenmaal thuis bent stop je alles zo in de vaatwasser.

Rosti Mepal drinkfles JustWater (€9,99) is een stoere, duurzame en BPA-vrije navulbare drinkfles met een inhoud van 500ml. Je kan hem keer op keer navullen, hij is goed schoon te houden doordat er geen gekke uitsparingen of smalle gedeeltes in zitten, is compleet lekvrij en je hoeft de deksel maar een kwartslag te draaien om te kunnen drinken. Voeg ook eens wat fruit en/of kruiden aan het water toe voor een lekker smaakje :)

De Rosti Mepal lunchpot Ellipse (€14,95) is één van de nieuwste producten in het assortiment, maar ik was gelijk fan. Je kan hem echt voor heel veel doeleinden gebruiken. Handig! De bowl mag in de magnetron en het geheel in de vriezer en vaatwasser, beide bakjes zijn lekvrij en kunnen flink wat product in zich houden. Het bovenste deel houdt zo’n 75 gram of 200ml product en de onderste bowl heeft een inhoud van 500ml. Je kan deze lunchpot voor veel gebruiken, zoals:

– soep onderin en croutons bovenin

– een salade onderin en dressing bovenin

– stukjes groente onderin en een yoghurt-kruiden-dip bovenin

– fruit onderin en nootjes bovenin voor twee snackmomenten

– chips onderin en blokjes kaas bovenin voor een picknick

– yoghurt onderin en muesli bovenin zodat deze lekker knapperig blijft.

