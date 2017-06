Het is volop genieten met het warme weer en de blote benen mogen weer gezien worden. Maar als je wat vollere benen hebt is een rokje, maxidress of jurkje dragen niet iets wat altijd even prettig kan zijn vanwege plakkende of schurende bovenbenen waardoor je zelfs flink last kan krijgen van irritatie, blaren en smetplekken. Gelukkig zijn er een aantal handige tips en tricks waardoor je dit kan voorkomen en ook gewoon dat rokje of die mooie maxidress aan kan trekken met warm weer!

Als het hoogzomer is en ik een rokje of jurkje draag maar een hele dag rondom huis ben dan gebruik ik zelf eigenlijk nooit een speciaal product om schurende bovenbenen te voorkomen. Ik heb er dan minder last van omdat ik minder actief ben en als ik merk dat het toch warm wordt tussen de benen neem ik een andere houding aan of ga ik even naar binnen voor de ventilator zitten.

Maar.. als ik de deur uit ga en ik heb blote benen dan moet ik eigenlijk wel. Ik ben het uit vergeetachtigheid wel eens vergeten en kwam mijzelf enorm tegen op zo’n dag. Die eindigde namelijk met flinke irritatie en een soort schuurplekken met blaren ertussen wat heel lang nodig had om te helen. Geen pretje!

Tips & tricks tegen schurende bovenbenen!

1. Als het niet al te warm is zou je een afgeknipte dunne panty kunnen dragen of een kort broekje. In deze laatste categorie kan je denken aan een wielrenbroekje, een knielang shapewear broekje van bijvoorbeeld Spanx of – mijn persoonlijke favoriet – een Sarah’s Sweeties broekje. Deze laatste zien er leuk uit, zitten heerlijk, knellen niet waardoor er geen randjes zichtbaar zijn en blijft jarenlang mooi.

2. Er zijn verschillende (spray)crèmes op de markt die je tussen de bovenbenen aan kan brengen die de wrijving verminderen doordat ze een laagje op de huid leggen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Smoovall en Vevina, maar ik hoor ook goede verhalen over een dun laagje Vaseline of zelfs een make-upprimer die daar goed hun werk zouden doen en ook de Compeed blarenstick die eigenlijk voor de hielen bedoeld zou je kunnen proberen.

3. Ik ben er zelf geen grote fan van, maar anderen zweren erbij: poederen! Je kan hiervoor gewoon maizena gebruiken, talkpoeder of babypoeder.

4. Een hele simpele truck die ik zelf ook toepas is het aanbrengen van deodorant op de binnenkant van je bovenbenen. Heel gemakkelijk ook en je hebt het altijd in huis dus ook last minute nog even snel te doen voor je de deur uit gaat.

Mocht het nu te laat zijn, de schurende bovenbenen hun werk gedaan hebben en je al last hebt van blaren, een geïrriteerde huid of smetplekken dan kan ik je aanraden om de huid daar vooral goed droog en schoon te houden. Voorzichtig wassen, droogdeppen, een laagje zinkzalf of babybillenspray (Zarqa of Multilind) aanbrengen en aan de lucht laten drogen of een dun katoenen broekje dragen.

Mocht je nog een aanvullende tip hebben tegen schurende bovenbenen laat deze dan zeker achter in een reactie onder dit artikel. Wellicht help je er iemand anders mee :)

* Eerste foto is beschikbaar gesteld door Shutterstock.