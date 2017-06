Alle stationary fans verzamelen! Het heeft een paar maanden geduurd maar ik mag vandaag dan eindelijk de nieuwe Søstrene Grene kantoor en school collectie 2017 met je delen. En wat een heerlijke collectie is het! Als je net als ik helemaal gek bent op mooie papierwaren zoals schriften, pennen, notitieboekjes, opbergproducten en dergelijke dan kan je je voorbereiden op het maken van een flinke wishlist. En zoals je van Søstrene Grene kan verwachten: alles is verkrijgbaar tegen heel vriendelijke prijsjes. Kijk mee voor het prachtige beeldmateriaal van de collectie.



Zoals je ziet is het een collectie voor zowel kinderen, schoolgangers als volwassenen. De collectie is versierd met handgetekende motieven van speelse dieren en gouden ontwerpen en straalt een soort rust en elegantie uit. Ik ben fan en kan niet wachten om de collectie in de winkel te gaan bekijken. Nog heel eventjes wachten, maar vanaf 29 juni zullen de producten verkrijgbaar zijn in de winkels in Amersfoort, Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Groningen, Zwolle, Rotterdam, Eindhoven en Nijmegen.

Ik heb in ieder geval een heleboel mooie producten gezien die ik graag voor m’n kantoor wil aanschaffen zoals het Hay-look schaartje, mooie notitieboekjes, draadmandjes, mapjes, het goudkleurige etuitje, een pennenbakje (misschien passen m’n kwasten er ook wel in..) en wat notitieboekjes ♥

Spreekt deze nieuwe Søstrene Grene kantoor en school collectie jou aan?

Liefs,

Desirée