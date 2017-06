Nog even en het is Vaderdag en alhoewel ik er helemaal geen commerciële dag voor nodig heb, blijf ik het leuk vinden om op die dag de beste papa van de wereld eens even in het zonnetje te zetten. Paul krijgt die dag dus iets van ons dochtertje wat we samen ze helemaal alleen heeft gemaakt, een dagje uit met het gezin en daarnaast altijd iets van mij omdat hij zo goed z’n best doet in het vervullen van die belangrijke taak. Paul is duidelijk het type stoere papa en voor deze papa’s zijn er toch wel vier musthaves als het op accessoires aan komt.



Natuurlijk kan een mooie zonnebril niet ontbreken in dit rijtje, dus ik begin er dit lijstje mee. Het type stoere papa valt vaak voor de klassieke modellen zonnebrillen maar het is wellicht eens leuk om te kijken naar een klassiek type met een edgy randje. Zo staat Paul het bekende aviator-model erg goed, maar koos ik er deze keer eentje van Le Specs waarbij de glazen niet ìn maar òp het montuur liggen en met toffe spiegelende glazen.

Ook zo’n hekel aan een rammelende sleutelbos? Daar heeft het merk Orbitkey wat op gevonden! Niet alleen voor de stoere papa’s, maar dus ook voor de papa’s die van een minimalistische stijl houden. Je kan er namelijk twee tot zeven sleutels in kwijt waardoor het één compact pakketje wordt de sleutels niet meer kunnen rinkelen of dingen in je broekzak of tas kunnen beschadigen. Ook leuk: de multitool die een schroevendraaier, flesopener, moersleutel, stanleymes en blikopener in één is.

Zo’n handige Secrid cardprotector is zo’n ding waarvan je niet wist dat je hem nodig had, totdat je van het bestaan afweet. Hij is lichtgewicht, er passen in de variant van €24,95 vijf tot acht pasjes en houdt ze goed beschermd en compact bij elkaar. Ze kunnen zo niet breken of buigen en je klikt de pasjes er in één beweging als een waaier uit zodat je overzichtelijk hebt welk pasje je nodig hebt. Doordat hij zo compact is scheelt dat ook weer een dikke portemonnee op zak waardoor broeken ook nog eens minder te verduren hebben.

En last but not least: een stoer horloge voor een stoere papa. Zo heerlijk oldskool en daardoor misschien extra tof: dit Casio horloge. Hij oogt lekker sportief maar door de goudkleurige details kan hij ook nog redelijk zakelijk door en hij steelt er zeker weten de show mee. Hij is flink waterbestendig en er zitten allerlei handigheidjes en snufjes in verwerkt waar het kind in Paul erg enthousiast van werd :)

Ik hoop dat je aan bovenstaande tips voor stoere papa’s met mooiigheidjes en handigheidjes alvast wat inspiratie voor Vaderdag op hebt kunnen doen. Alle bovengenoemde items zijn afkomstig van Brandfield, een ware snoepwinkel voor mannen èn vrouwen als het aankomt op sieraden, horloges, tassen en zonnebrillen.