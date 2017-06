Onlangs maakte ik kennis met een – voor mij – nieuw merk: Tisserand. Ze hebben sinds kort een nieuwe aromatherapielijn in verschillende geuren en ik kreeg de producten met de heerlijke Neroli & Sandalwood geur toegestuurd. De producten zijn voor meer dan 99% natuurlijk en ruiken alsof je in staat te douchen onder de Toscaanse zon..

De geur is namelijk opgebouwd uit de volgende geurnoten:

topnoten: neroli (sinaasappelbloesem), ylang ylang, bergmot en rozen

hartnoten: geraniumblad en lavendel

basisnoten: sandelhout, patchouli en ho wood blad.

Hij opent lekker fris en zacht bloemig tegelijk en gaat langzaam over in een verwarmende geur met een kruidig randje. Heel zonnig, zomers en verrassend en ik krijg er echt van die heerlijke vakantiegevoelens bij.



Waar de meeste doucheproducten nog harde reinigers (sulfaten) gebruiken, zit er in deze producten geen SLS/SLES/ALS maar is er gekozen voor een milde variant uit kokos die de huid juist verzorgt. Verder is er onder andere zonnebloemolie, kamille extract, ginseng, pure etherische oliën en vitamine E aan toegevoegd en aan de handcrème ook shea boter, jojoba olie en aloë vera. En fijn om te weten: deze producten zijn helemaal vegan.

– the body wash 200ml, €14,95

– the bath soak 200ml, €14,95

– the hand wash 195ml, €11,95

– the hand cream 75ml, €11,95.

Eén ding wat wel eventjes wennen is met het gebruik van deze producten, zeker bij de douchegel, is dat deze veel minder schuimt dan een normale douchegel. Dit komt doordat er dus geen harde reinigers in gebruikt zijn en is dus eigenlijk alleen maar goed voor de huid, maar het is wel eventjes wennen. De handcrème ruikt trouwens iets kruidiger dan de andere producten en dat vind ik eigenlijk wel lekker. Hij is trouwens zelfs met het warme weer van de afgelopen dagen goed te gebruiken zonder dat je er plak- of zweethandjes van krijgt en de geur blijft best lang hangen. Heel lekker voor de zomer!

De producten van Tisserand zijn onder andere verkrijgbaar via My Green Universe en via hun eigen website kan je nog meer verkooppunten vinden.

Had jij al eerder van dit merk gehoord? Spreekt het jou aan qua verpakking, ingrediënten en geur?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.