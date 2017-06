Voor iedereen met nostalgische gevoelens naar die zomers van vroeger waarin je van je ouders een doe boek/vakantieboek kreeg waar je uren zoet mee kon zijn èn voor alle control freaks om eens even de boel los te laten en eens buiten de lijntjes te moeten werken. Wreck This Journal is sinds de allereerste uitgave een enorme hit en bestaat nu alweer tien jaar. Daarom is er nu een speciale jubileumeditie verkrijgbaar; in kleur, een nieuwe introductie, 50% (ver)nieuw(d)e opdrachten èn 48 pagina’s dikker dan het origineel.

“Ik, eigenaar van dit boek, beloof hierbij om dit boek in alle mogelijke manieren tot het uiterste te wrecken, wat er ook gebeurt. Ik begrijp volledig dat het doel van dit boek is om compleet vernietigd te worden; geen bladzijde of rug mag heel blijven (tenzij specifiek aangegeven). Ik begrijp ook dat dit boek niet bedoeld is om vlekkeloos te laten, maar om het te vullen, mee te slepen, te verpletteren, er gaten in de prikken, te kleuren, te knippen, te stompen, te bekladden, nat te maken, te doorboren, aan elkaar te naaien, onherkenbaar te veranderen, te laten vergaan en om het te vernietigen.”



Of je nu van voren af aan per pagina begint te werken of telkens lukraak het boek opent en je laat verrassen door een nieuwe opdracht.. Bereid je voor op veel verrassende, uitdagende, vreemde en leuke uitdagingen en ontdek dat je veel meer met papier kan doen dan je ooit had kunnen bedenken. Knippen, plakken, schrijven, tekenen.. je voelt je direct ontspannen en een tikkeltje rebels als je ermee bezig bent.

Wreck This Journal van Keri Smith is uitgegeven door Uitgeverij Unieboek. ISBN 9789000357642

Winactie

Krijg je gelijk jeukende vingers om aan de slag te gaan? Ik mag deze nieuwe kleurrijke, uitdagende en Nederlandse editie maar liefst 3 x weggeven. Laat een reactie achter onder dit artikel en je doet automatisch mee. Deze actie loopt tot en met zaterdag 1 juli 2017, 23.59 uur. De winnaars krijgen na afloop persoonlijk bericht.

