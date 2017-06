Ik kan er altijd helemaal enthousiast van worden als er weer eens echt wat vernieuwends in beautyland voorbijkomt. Zo kwam deze nieuwe Yves Rocher I ♥ My Planet douchegel binnen en zo op het eerste gezicht lijken ze niks bijzonders, maar het zijn geconcentreerde douchegels waardoor zo’n flesje superlang mee gaat en dit dus een heel stuk beter is voor het milieu.

De Yves Rocher I ♥ My Planet douchegel komt in een flesje met een inhoud van 100ml en belooft net zolang mee te gaan als de gemiddelde fles douchegel met een inhoud van 400ml. Door de handige sluiting met druppelstop weet je zeker dat je niet te veel product gebruikt en werkt hij ècht heel zuinig. Daarnaast is zo’n compact flesje ook nog eens heel fijn mee te nemen op reis.

Deze douchegels zitten dus in een kleinere verpakking waardoor er minder plastic voor nodig is èn zijn recyclebaar wat beter is voor het milieu. En ook over de formule zelf is nagedacht; deze is gemakkelijk biologisch afbreekbaar, bevat voor meer dan 97% uit natuurlijke bestanddelen en er zijn geen conserveringsmiddelen en parabenen aan toegevoegd. De douchegels zelf zijn heel fijn in gebruik, schuimen goed en ruiken heerlijk. Mango Koriander is door de fruitige en kruidige zomergeur mijn favoriet op dit moment, maar ook Bourbon Vanille (lekker rustgevend, warm en zoetig) en Olijf Petitgrain (opwekkend, groenig en fris) zijn heel erg lekker qua geurcombinaties.

Deze nieuwe geconcentreerde Yves Rocher I ♥ My Planet douchegel is verkrijgbaar voor €3,90 per flesje in de Yves Rocher winkels of via hun Nederlandse webwinkel. Ook mooi: voor elke verkochte geconcentreerde douchegel plant Yves Rocher een boom en belonen en ondersteunen ze vrouwen die zich met hart en ziel inzetten voor een beter milieu.

* Dit artikel bevat producten die ik van een merk of bedrijf heb ontvangen en een affiliate link.