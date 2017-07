Ga je er nog even lekker tussenuit deze zomer en wil je zorgen dat je gelakte nagels die gehele periode mooi blijven? Dan is de Alessandro Striplac mini kit echt een uitkomst. Striplac is een gelnagellak voor thuisgebruik die tot 10 dagen blijft zitten, je zonder je nagels te beschadigen kan verwijderen en de nagels verstevigt. Het nieuwe mini lampje is perfect om mee te nemen in je koffer!



Alessandro Striplac

Het principe van deze nagellak is heel eenvoudig: je brengt hem aan zoals elke normale nagellak, laat hem voor 60 seconden onder het lampje uitharden en je nagels zijn gelijk droog en hard om door te kunnen. En als het tijd is om de lak te verwijderen dan kan je deze er zonder oplosmiddel zoals aceton of grof vijlwerk vanaf halen door simpelweg te ‘peelen’(lees: pielen. Echt. Gewoon even je nagel eronder wippen en je trekt het als een velletje van je nagels af).

1. Vijl je nagels in de gewenste vorm

2. Verwijder oude nagellak

3. Maak het nagelbed schoon met de reinigingspads

4. Duw de nagelriemen zachtjes terug met een bokkepootje

5. Breng een dun laagje Twin Coat aan als basecoat en uitharden onder de lamp

6. Breng Striplac aan in één of twee dunne laagjes en laat uitharden onder de lamp

7. Breng een laagje Twin Coat aan als topcoat en uitharden onder de lamp

8. Ga met een reinigingspad over je nagels ter afronding. Klaar!



Striplac is in ontiegelijk veel kleurtjes verkrijgbaar. Hierboven zie je de rode First Kiss Red uit het mini kitje en Sunset Pink uit de Ibiza zomercollectie. Beide lekker vrolijke en vrouwelijke kleurtjes ♥ Ik vind het vooral héél erg fijn dat je hiervoor niet eerst je nagels op hoeft te vijlen zoals bij veel gelnagellak wel het geval is èn dat je het echt in no time kan verwijderen zonder je eigen nagels te beschadigen. Mijn nagels zijn door het afvallen wat zwakker dan gewenst en met deze nagellak voelen ze duidelijk steviger aan. Fijn!

In de Alessandro Striplac mini kit zit een Twin Coat, een kleurlak, twee bokkepootjes, een aantal reinigingspads en een mini LED lampje om handig per nagel te kunnen werken of om plaatsbesparend mee te nemen op vakantie en heel eenvoudig werkt via bijvoorbeeld je laptop met de meegeleverde USB kabel.

De Alessandro Striplac mini kit is onder andere bij Bol.com verkrijgbaar voor €27,45.

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en een affiliate link.