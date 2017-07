Zoals je weet ben ik een enorme skincarejunkie en ben ik fan van een goede basisverzorging met daaraan toegevoegd serums, boosters en peelings zoals jouw huid ze in een bepaalde periode nodig heeft. Persoonlijk haal ik hier echt de beste resultaten mee en ik was dan ook direct benieuwd toen ik de nieuwe Alpha-H Vitamin Profiling Collection mocht ontvangen. Een set van 4 vitamineserums voor je huid die je kan gebruiken waar je huid het nodig heeft voor een huidverzorging op maat. Lees verder voor meer informatie, foto’s en een uitgebreide review.



Vitamine A 0,5% is een anti-ageing serum wat goed ingezet kan worden bij acne, rimpels, verlies van elasticiteit, een ruwe huid, littekentjes, een vale huid en pigmentvlekjes. Let op: Vitamine A wordt aangeraden enkel in de avond te gebruiken en afgeraden te gebruiken als je zwanger bent en borstvoeding geeft.

Vitamine B is een serum dat de huidbarrière en het vochtreservoir in de huid een boost geeft en kan ingezet worden bij een vochtarme, droge, gestresste, geïrriteerde of verslapte huid en een huid die ineens gevoelig(er) lijkt te reageren op externe factoren en bij pigmentvlekjes.

Vitamine C is een serum gericht op de aanmaak van collageen en maakt de huid frisser en egaler. Het is echt een oppepper bij zonschade, een vermoeide en doffe huid en een huid die niet zo egaal is als je zou willen.

Vitamine E is een ‘eerste hulp bij huidproblemen’ serum en wordt aangeraden bij een droge, ruwe en/of schilferige huid, bij littekens, een rijpere huid, roodheid en irritatie.



Zoals je op de ingrediëntenlijsten kan zien bestaat elk serum uit een combinatie van hoogwaardige werkzame bestanddelen zonder toevoeging van parabenen, alcohol of parfum. Daarnaast worden de producten niet op dieren getest.



De kit wordt geleverd in een stevige verpakking waarin je de verschillende serums mooi uit kan stallen in de badkamer en er zit een handige draaischijf bij waarmee je snel en eenvoudig kan beoordelen welk serum je het beste kan gebruiken. Voorbeeld: ik heb op dit moment wat last van een oneffen huid, pigmentatievlekjes en mijn huid kan wel een oppepper gebruiken. Zo te zien aan de draaischijf kan ik dan het beste Vitamine C in de ochtend gebruiken en Vitamine B in de avond.

Je gebruikt deze serums na het reinigen van je huid en nadat je een lotion of toner hebt gebruikt maar vóór je dagcrème of nachtcrème. Je gebruikt zo’n 3/4 druppels per keer die je zachtjes inmasseert over je gezicht, hals en decolleté. Na slechts twee weken gebruik van het advies volgens de draaischijf en in het weekend ’s avonds de Vitamine B verruilen voor de Vitamine A merk ik al duidelijk verbetering in mijn huid zonder dat ik verder iets heb veranderd aan mijn routine. Mijn huid is minder dof, zachter, lijkt net even wat minder rood en oogt iets egaler.

De Alpha-H Vitamine Profiling Collection is verkrijgbaar in de Nederlandse webwinkel voor €69,95 en bestaat uit 4 serums van 25ml per stuk.

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.