Ben jij een vrouwelijke ondernemer? Heb je een blog waar je graag je business van zou willen maken? Heb je een webwinkel of een salon waar je meer uit zou willen halen? Voor iedere vrouw met ambities is dit een erg leuk boek: Babe, you got this. Alsof je samen met de schrijfsters en 23 girlbosses aan tafel zit bij een interessant gesprek over hun ondernemingen en de verschillende aspecten die hierbij komen kijken.

“Steeds meer vrouwen zijn op jonge leeftijd al heel succesvol. Ze hebben een eigen bedrijf, een droombaan, een geweldige partner en een druk sociaal leven. En al die successen worden continu gedeeld via Facebook en Instagram. Je vraagt je vaak genoeg af: wanneer ga ìk al die successen bereiken? Die dijk van een carrière èn een fantastisch privéleven? Het schiet maar niet op.”



De schrijfsters gingen aan de slag voor dit boek en hebben hierbij de hulp ingeschakeld van meer dan 20 inspirerende en succesvolle vrouwelijke ondernemers en zakenwonders om hun advies en mening over topics als je doelen bereiken, van welke fouten ze hebben geleerd, hoe ze wisten waar hun krachten lagen, hoe ze trouw blijven aan zichzelf en hun idealen, hoe je jezelf en je ideeën aan anderen verkoopt, hoe je een netwerk opbouwt en bovenal.. hoe je dit allemaal kan combineren met je sociale leven zonder dat je knettergek wordt.

Nee, dit is geen stappenplan om mee aan de slag te gaan om een succesvol bedrijf op te richten. Maar het is zeker wel een heel erg herkenbaar, inspirerend, leerzaam en bijna interactief ‘tafelgesprek’ met vrouwelijke ondernemers. Het is interessant om te lezen hoe anderen het voor elkaar boksen, hoe ze over bepaalde topics denken, wat hun leermomenten waren, zich kwetsbaar durven op te stellen, omgaan met kritiek en vooral hoe ze alles weten te combineren met elkaar.

Babe, you got this. is geschreven door Martje Haverkamp en Emilie Sobels, uitgegeven door Spectrum/Uitgeverij Unieboek, telt 240 pagina’s en is voor €17,99 verkrijgbaar bij onder andere Bol.com. (ISBN 9789000355617)

Ben jij ondernemer? Of heb je ambities om iets voor jezelf te beginnen? Zo ja, wat doe je? Of wat zijn je dromen om ooit te gaan doen? Ik ben benieuwd! :)

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat een product dat is toegestuurd door een bedrijf en een affiliate link.