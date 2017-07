Het is één van de meest verkochte foundations van het merk en belooft heel wat. De Clinique Superbalanced Silk Makeup geeft een medium dekking zonder dat je huid eruitziet alsof er foundation op zit en zou vette plekjes moeten matteren en droge plekjes juist hydrateren. Dat klinkt als een perfecte foundation en ik moèst hem dan ook een kansje geven. Lees verder voor meer informatie, foto’s, swatches, review èn natuurlijk full face foto’s van het resultaat.



Volgens Clinique is deze foundation geschikt voor ieder huidtype vanwege de intelligente formule die zich aanpast aan wat de huid nodig heeft. Zoals eerder gezegd matteert hij dus vettere delen op je gezicht en hydrateert hij juist de drogere plekjes. Zo krijg je een egaal geheel zonder dat bepaalde zones of plekjes worden geaccentueerd. De foundation is olievrij en in 20 kleuren verkrijgbaar, waarvan ik de lichtste kleur 01 Silk Porcelain heb.

Qua formule is het een redelijk vloeibare foundation die qua substantie het meest in de buurt komt van een fluïde, de toegevoegde lichte polymeren en zijde-extracten zorgen ervoor dat poriën, fijne lijntjes en rimpeltjes minder opvallen en er is een SPF15 aan toegevoegd.



De verpakking van de Clinique Superbalanced Silk Makeup is vierkant en van mat glas, transparant zodat je kan zien hoeveel product er nog in het flesje zit en heeft een zilverkleurige dop. Helaas komt deze foundation niet met een pompje waardoor het wel wat lastig is om de make-up te doseren en ik weet niet of het losse MAC pompje er bijvoorbeeld op zou passen. Persoonlijk gebruik ik een foundation met opening als deze door er dan een wattenstaafje in te dippen om er product uit te halen. Als je namelijk gaat ‘schenken’ dan pak je al snel teveel product wat natuurlijk ook weer zonde is.



De foundation voelt heel zacht aan op de huid, laat zich gemakkelijk verdelen en werkt zowel met een platte kwast als met de vingertoppen heel fijn. Na het aanbrengen merk ik dat de foundation al snel redelijk mat opdroogt, maar niet tè waardoor mijn huid er zeker nog als huid uit blijft zien. Ik was even bang dat sommige droogtelijntjes en droge plekjes geaccentueerd zouden worden door deze mattere finish maar dat is gelukkig niet het geval. En vooral heel fijn: de kleur match perfect en dat komt met mijn lichte huid niet heel erg vaak voor.



De dekking vind ik indrukwekkend. Zoals je ziet wordt mijn huid er goed egaal van en komen alleen heel hardnekkige pigmentvlekjes er nog doorheen. In het geheel wanneer ik alle overige make-up heb aangebracht oogt de foundation fris en zacht en voelt hij de hele dag door niet trekkerig aan. Rond eind van de middag merk ik dat de foundation rondom de neus een beetje vervaagt maar de rest blijft eigenlijk tot wanneer ik mijn gezicht ga reinigen er goed uit zien.

In het verleden had ik nooit een goede match met foundations van Clinique omdat de textuur niet werkte met mijn drogere huid, omdat ze redelijk oxideerden (donkerder werden na het aanbrengen) of omdat er gewoonweg geen goede kleurmatch verkrijgbaar was. Ik ben dan ook echt heel aangenaam verrast door deze foundation!

De Clinique Superbalanced Silk Makeup is verkrijgbaar voor €30,00 (30ml).

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd.