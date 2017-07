Met mijn droge huid zou ik eigenlijk het hele jaar door trouw mijn lijf in moeten smeren, maar toch doe ik dit in de zomer echt niet even regelmatig. Veel verzorgingsproducten zijn dan te vol, zorgen voor een plakkerig laagje, gaan ‘zweten’ gedurende de dag als het warmer wordt of bij beweging. Ik maakte onlangs kennis met de nieuwe Collistar bodylotion mousse. Niet alleen een unieke ervaring vanwege de textuur (en ergens twijfelde ik even of ik toch echt niet shower foam over mijn lijf aan het smeren was) maar vooral ook een product wat je dus wèl in de zomer kan gebruiken.



De Collistar Mousse di Benessere komt in vijf varianten, waarvan ik je de vier soorten die gewoon in de parfumerie verkrijgbaar zijn laat zien. De vijfde is enkel via de webwinkel van Collistar verkrijgbaar. De bodylotion mousse komt in een verpakking die me doet denken aan die van de bekende shower foams van veel verschillende merken, maar het is dus echt een verzorgend product wat je ná het douchen of badderen gebruikt. Elke kleur heeft zo zijn eigen geur en verzorgende eigenschappen:

– Mousse Dell’Armonia (paars) bevat amandelextract en abrikozenpitolie en heeft een warmzoete geur met onder andere amandel en vanille

– Mousse della Felicità (oranje) bevat onder andere Mediterrane extracten en perzikolie en abrikozenpitolie en ruikt zomers bloemig

– Mousse Dell’Amore (roze) bevat onder andere rijstolie, rozenblaadjes en orchidee-extract en heeft een vrouwelijke en bloemige geur

– Mousse dei Sogni (blauw) bevat onder andere citroenmelisse- en linde-extract en heeft een kalmerende bloemengeur.

Naast de specifieke ingrediënten per geur zit er in elke ‘mousselotion’ onder andere hydraterende glycerine, voedende en beschermende shea boter, verzorgende vitamine E en verzachtend kokosextract.



Je moet de bus eerst even goed schudden en vervolgens kan je de bodylotion mousse aanbrengen op je huid en uitsmeren. Eerlijk is eerlijk: het zorgt zeker voor een verrassende en vernieuwde smeer-ervaring. Leuk! Maar het valt me vooral op dat de mousse zo lekker luchtig is, heel fijn uitsmeert en zuinig in gebruik is. En na een paar minuutjes is de bodylotion ingetrokken en kan je zonder plakhuidje door met aankleden. Dit product kan je dus wèl in de zomer gebruiken zonder de nadelen die ik in de eerste alinea opsomde ^^

De Collistar Mousse di Benessere (bodylotion mousse) is verkrijgbaar bij verschillende parfumerieën voor €23,25 per bus met een inhoud van 200ml.

Door welk beautyproduct werd jij onlangs verrast omdat het echt even anders dan andere producten is? Ik ben benieuwd, wellicht haal ik leuk reviewmateriaal uit je tips :)

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.